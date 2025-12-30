मराठवाडा

Dharashiv News : कडकनाथवाडी शिवारात पवनचक्की कंपनीची वाहने अज्ञातांकडून जाळली; कोट्यवधींचे नुकसान; वाशी तालुक्यात खळबळ!

Vashi TalukaWindmill Project : वाशी तालुक्यातील कडकनाथवाडी शिवारात पवनचक्की प्रकल्पाच्या यार्डमध्ये अज्ञातांकडून वाहने व अवजड यंत्रसामग्री जाळण्यात आली. या घटनेत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून पोलीस तपास सुरू आहे.
Shocking Arson Incident at Windmill Project Site

Shocking Arson Incident at Windmill Project Site

Sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील कडकनाथवाडी शिवारात पवनचक्की उभारणीचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी अज्ञात व्यक्तींनी जाणीवपूर्वक घुसखोरी करुन पवनचक्की कंपनीच्या वाहनांना आग लावल्याची खळबळजनक घटना सोमवारी (दि. २९ डिसेंबर) रात्री दहा ते अकराच्या सुमारास घडली या आगीत क्रेनसह इतर अवजड वाहने आणि साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले असून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Osmanabad
Marathwada
osmanabad breaking news
Vashi
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com