Dharashiv News : कडकनाथवाडी शिवारात पवनचक्की कंपनीची वाहने अज्ञातांकडून जाळली; कोट्यवधींचे नुकसान; वाशी तालुक्यात खळबळ!

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील कडकनाथवाडी शिवारात पवनचक्की उभारणीचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी अज्ञात व्यक्तींनी जाणीवपूर्वक घुसखोरी करुन पवनचक्की कंपनीच्या वाहनांना आग लावल्याची खळबळजनक घटना सोमवारी (दि. २९ डिसेंबर) रात्री दहा ते अकराच्या सुमारास घडली या आगीत क्रेनसह इतर अवजड वाहने आणि साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले असून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..सविस्तर माहिती अशी की,कडकनाथवाडी शिवारात पवनऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांतर्गत पवनचक्क्यांची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी टाटा कंपनीने त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर यार्ड उभारले असून, पवनचक्की उभारणीसाठी लागणारे महागडे अवजड साहित्य, यंत्रसामग्री व वाहने तेथे साठवून ठेवण्यात आली होती..सोमवारी रात्री अज्ञात व्यक्तींनी या यार्डमध्ये प्रवेश करून प्रथम क्रेन व इतर वाहनांची तोडफोड केली आणि त्यानंतर त्यांना आग लावली. आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने काही वेळातच क्रेनसह अनेक वाहने व साहित्य आगीत जळून खाक झाले. आगीचे लोळ दूरवरुन दिसत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच कंपनीचे कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोपर्यंत मोठे नुकसान झाले होते. आगीमुळे संपूर्ण यार्डमधील यंत्रसामग्रीचे प्रचंड नुकसान झाले असून आर्थिक फटका कोट्यवधी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे..या घटनेमागे कोणाचा हात आहे, ही जाणीवपूर्वक घडवून आणलेली घटना आहे की अन्य कोणते कारण आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र ही घटना अपघाती नसून सुनियोजित तोडफोड व जाळपोळीचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच वाशी तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी बातमी लिहेपर्यंत संबंधित पोलीस ठाण्यात अधिकृत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. .मात्र पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून,सीसीटीव्ही फुटेज,स्थानिक माहिती व अन्य पुराव्यांच्या आधारे तपास करुन आरोपिंवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती सपोनि तात्या भालेराव यांनी दिली आहे. या घटनेमुळे परिसरातील पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून,भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनाकडून करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..