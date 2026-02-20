Hingoli Accident: बारावीचा पेपर देऊन परतणारे दोन विद्यार्थी अपघातात ठार

वसमत, (जि. हिंगोली) : बारावीची परीक्षा देऊन घरी परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीला अपघात होऊन दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना वसमत तालुक्यातील बाराशिवजवळ बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली..वसमत तालुक्यातील आडगाव रंजेबुवा येथील माणिक ऊर्फ मुन्ना सुदाम पारटकर (वय १८) आणि सुदर्शन बापूराव चव्हाण (वय १८) हे दोघे पळशी (ता. वसमत) येथील करण बेंडे (वय १८) या मित्राच्या दुचाकीने जवळा बाजार येथून परीक्षा देऊन गावाकडे परत येत असताना बाराशिव शिवारात करण बेंडे चालवत असलेल्या दुचाकीला अपघात झाला..या अपघातात सुदर्शन चव्हाण आणि मुन्ना पारटकर हे दोघे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी परभणीत हलवले असता रात्री उशिरा त्यांचा मृत्यू झाला, तर जखमी करण बेंडे याला नांदेडला उपचारासाठी हलवण्यात आले..Nagpur Accident: परीक्षा देऊन परतणाऱ्या विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू; आई जखमी, पिवळी नदी परिसरातील घटना.या घटनेमुळे आडगाव गावावर शोककळा पसरली. शोकाकुल वातावरणात गुरुवारी दोन्ही तरुणांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रकरणात हट्टा पोलिस ठाण्यामध्ये नोंद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.