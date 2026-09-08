Maratha Reservation Protest: आसेगाव-गिरगाव सर्कलमधून निघाला तब्बल ३०५ ट्रॅक्टरचा मोर्चा!

हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील तसेच वसमत येथील उपोषणकर्ते रविकिरण वाघमारे यांच्या समर्थनार्थ आसेगाव व गिरगांव सर्कलमधील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मंगळवारी (ता. ८) भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर सहभागी झाल्याने वसमत शहरातील वातावरण मराठा आरक्षणाच्या घोषणांनी दुमदुमून गेले..आसेगाव व गिरगांव येथून सकाळी मोर्चाला सुरुवात झाली. सर्कलमधील विविध गावांतील ट्रॅक्टरचालक, युवक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. ट्रॅक्टरवर भगवे ध्वज लावण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह मनोज जरांगे पाटील आणि उपोषणकर्ते रविकिरण वाघमारे यांच्या समर्थनार्थ घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर घेऊन सहभागी झाल्याने आसेगाव सर्कलमधील गावागावांतून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मिळणारा पाठिंबा अधोरेखित झाला. युवकांसह महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनीही उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविल्याने मोर्चाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले..तहसील कार्यालयावर धडकआसेगाव व गिरगांव येथून निघालेला ट्रॅक्टर मोर्चा वसमत तहसील कार्यालयाच्या दिशेने रवाना झाला. मोर्चात सहभागी नागरिकांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. तसेच रविकिरण वाघमारे यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा देत त्यांच्या प्रकृतीची गंभीर दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली..दरम्यान, तहसील कार्यालय परिसरात मोर्चामुळे मोठी गर्दी झाली होती. मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि वाहनांचा ताफा सहभागी झाल्याने प्रशासनाकडून वाहतूक व्यवस्था व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.