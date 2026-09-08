मराठवाडा

Maratha Reservation Protest: आसेगाव-गिरगाव सर्कलमधून निघाला तब्बल ३०५ ट्रॅक्टरचा मोर्चा!

आसेगाव-गिरगाव सर्कलमधून ३०५ ट्रॅक्टरचा भव्य मोर्चा; मराठा आरक्षणासाठी घोषणांनी वसमत शहर दणाणले
305 tractors march in Vasmat for Maratha reservation

305 tractors march in Vasmat for Maratha reservation

Sakal

पंजाब नवघरे
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हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील तसेच वसमत येथील उपोषणकर्ते रविकिरण वाघमारे यांच्या समर्थनार्थ आसेगाव व गिरगांव सर्कलमधील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मंगळवारी (ता. ८) भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर सहभागी झाल्याने वसमत शहरातील वातावरण मराठा आरक्षणाच्या घोषणांनी दुमदुमून गेले.

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