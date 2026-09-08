मराठवाडा

Maratha Reservation Support: वसमतमध्ये सामाजिक ऐक्याची हाक; सकल मातंग समाजाचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा, तहसीलवर मिरवणुकीने धडक

वसमत तालुका सकल मातंग समाजाचा मराठा आरक्षणाला ठाम पाठिंबा; ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढत सामाजिक ऐक्याचा संदेश
Matang community backs Maratha reservation in Vasmat

Matang community backs Maratha reservation in Vasmat

Sakal

पंजाब नवघरे
Updated on

हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला वसमत तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. यानिमित्त सकल मातंग समाजाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दर्शविले.

Loading content, please wait...
Dhule Maratha Reservation
Akaluja Maratha gathering
Aatk to Katak Maratha map
best thesis on Maratha history
challenges in Maratha caste documentation
future of Maratha community
Achievements of Maratha Mahasangh
2021 Maratha Kranti Morcha
Arvind Sawant Maratha movement
Eknath Shinde Maratha reservation rally
government funding for Maratha initiatives
Marathi News Esakal
www.esakal.com