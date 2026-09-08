Maratha Reservation Support: वसमतमध्ये सामाजिक ऐक्याची हाक; सकल मातंग समाजाचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा, तहसीलवर मिरवणुकीने धडक

हिंगोली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला वसमत तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. यानिमित्त सकल मातंग समाजाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन दर्शविले..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष सुरू असताना विविध समाजघटकांकडून पाठिंबा व्यक्त केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर वसमत तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि घोषणाबाजी करत काढण्यात आलेल्या या मिरवणुकीत समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..मिरवणुकीदरम्यान मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देत शासनाने या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. सामाजिक ऐक्य आणि बंधुभावाची भूमिका घेत मराठा समाजाच्या न्याय्य मागणीला पाठिंबा असल्याचे यावेळी सकल मातंग समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले..मिरवणुकीमुळे वसमत शहरातील वातावरण घोषणांनी दुमदुमून गेले होते. विविध समाजघटकांनी एकत्र येत मराठा आरक्षणाच्या मागणीला दिलेला पाठिंबा आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे..सामाजिक ऐक्याचा संदेशरविकिरण वाघमारे यांच्या उपोषणाला मातंग समाजाचा पाठिंबामराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी वसमत येथे आमरण उपोषण करणारे मातंग समाजाचे नेते तथा माजी नगरसेवक रविकिरण रामराव वाघमारे यांच्या उपोषणाला वसमत तालुका सकल मातंग समाजाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देत ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. मराठा समाजाच्या न्याय्य मागणीसाठी मातंग समाज त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असा संदेश यावेळी देण्यात आला. सामाजिक सलोखा, बंधुभाव आणि एकतेचे दर्शन घडविणाऱ्या या उपक्रमात समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.