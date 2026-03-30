Hingoli News: वसमतला हळद बाजारपेठेतील व्यवहार पूर्ववत;बाजार समितीचे प्रयत्न, नवीन आवकही सुरू, देशांतर्गत विक्रीला प्राधान्य

वसमत: संपूर्ण राज्यात हळद बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वसमत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम जाणवत असला तरी बाजार समितीकडून शेतकऱ्यांच्या हळदीची काळजी घेतली जात आहे. व्यवहारावर कोणताही परिणाम होऊ न देता सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी बाजार समिती प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील व्यवहार पूर्ववत सुरू झाले असून, हळदीची आवकही वाढली आहे..इराण-अमेरिका युद्धामुळे देशातील शेतमालाची व इतर वस्तूंची निर्यात-आयातही थांबली आहे. यामुळे शेतमालांच्या व्यवहारावर परिणाम होत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हळदीचे उत्पन्न घेतले जाते. वसमत आणि हिंगोली येथे प्रमुख बाजारपेठा आहेत. वसमत येथील हळद दररोज परदेशात पाठवली जाते, परंतु मागील काही दिवसांपासून निर्यातीचे व्यवहार थांबले आहेत. यामुळे काही प्रमाणात बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला..मध्यंतरी शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची बाब समोर आली होती; परंतु आता बाजार समितीच्या वतीने हे व्यवहार सुरळीत केले जात आहेत. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये हळदीची आवक पुन्हा पूर्वीसारखी वाढली आहे. व्यापारीदेखील शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देत आहेत, त्यामुळे हळदीचे बीट पूर्वीसारखे सुरू झाले आहे.."सध्या बाजारपेठेत व्यवहार सुरू आहेत. नवीन हळदीची आवक सुरू झाली आहे. निर्यातबंदी असली तरी आम्ही देशांतर्गत खरेदी-विक्रीला प्राधान्य देत आहोत. त्यामुळे सध्या कोणतीही अडचण नाही."-पुरभाजी हरबळे, व्यापारी, वसमत बाजार समिती."वसमतच्या हळदीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. युद्धामुळे निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी वसमतच्या बाजारपेठेतील हळदीला अजूनही मागणी कायम असून येत्या काही दिवसांत सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, यासाठी पाठपुरावा करत आहोत."-तानाजी बेंडे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वसमत"बाजार समितीमध्ये सर्व व्यवहार सुरळीत आहेत. युद्धामुळे काही प्रमाणात व्यापाऱ्यांचे निर्यातीचे व्यवहार ठप्प झाले होते; परंतु आता व्यापाऱ्यांनी देशांतर्गत व्यापार वाढवला असून त्यामुळे वसमत येथील सर्व व्यवहार सुरळीत झाले आहेत."-सोपान शिंदे, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वसमत.