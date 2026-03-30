Beed News: हायटेक इमारतीचे हाल; बाजार रस्त्यावर; रस्त्यावरील अतिक्रमणाने रस्ते झाले अरुंद; प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे बेवारस

बीड: एका बाजूला शासकीय तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली चकाचक, वातानुकूलित आणि सर्व सोयींनी युक्त अशी भाजी मंडईची सुसज्ज इमारत उभी आहे. जिथे ग्राहकांना आरामात आणि स्वच्छ वातावरणात खरेदी करता येईल, अशी व्यवस्था आहे. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र पाहिले तर अंगावर काटा येईल! हीच इमारत आज प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे चक्क मुतारी बनली आहे. तर दुसरीकडे, ज्या मुख्य रस्त्यावरून वाहने सुसाट धावायला हवीत, तिथे भाजी विक्रेत्यांनी बस्तान मांडल्याने वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. शासकीय निधीचा धडधडीत अपव्यय कसा असावा, याचे हे ज्वलंत उदाहरण बीडच्या सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स परिसरात पाहायला मिळत आहे..२०२० पूर्वीच या वातानुकूलित भाजी मंडईचे काम पूर्ण झाले होते. भव्य बांधकाम, आधुनिक सोयीसुविधा आणि प्रशस्त जागा अशा सर्व गोष्टी असतानाही, गेल्या पाच वर्षांपासून ही इमारत केवळ एक शोभेची वस्तू बनून राहिली आहे. एकदा लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली, मात्र भाजी विक्रेत्यांनी तिथे जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. परिणामी, आज या सुसज्ज इमारतीचा कोपरा न कोपरा अस्वच्छतेने बरबटला असून, तिथे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा वावर वाढला आहे. ज्या ठिकाणी ग्राहकांनी ताजी भाजी खरेदी करायला हवी होती, त्या इमारतीचा वापर आज चुकीच्या कामांसाठी होत आहे, हे बीडचे दुर्दैव म्हणावे लागेल..ज्या लोकप्रतिनिधींनी शहराच्या विकासाचे स्वप्न दाखवून या प्रकल्पासाठी कोट्यवधींचा निधी खेचून आणला, त्यांना आता या पांढऱ्या हत्तीकडे बघायला वेळ नाही. सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या याच शांततेमुळे रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यांचे फावले असून शहराचा मुख्य रस्ता जणू भाजी मंडईने गिळंकृत केला आहे. बसस्थानक परिसर, राजीव गांधी चौक, माळवेस आणि धानोरा रोड यांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांवर भररस्त्यात बाजार भरत असल्याने पादचाऱ्यांना चालणे मुश्कील झाले आहे. धुळीने माखलेल्या आणि अस्वच्छ वातावरणातील भाज्या खरेदी करण्याची वेळ बीडकरांवर आली आहे..पालिकेचे धोरण कडक हवेया गंभीर प्रश्नावर आता नगर परिषदेने कडक भूमिका घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. केवळ लिलावाचे कारण पुढे न करता, रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून सक्तीने विक्रेत्यांना या सुसज्ज इमारतीत हलवणे काळाची गरज बनली आहे, तरच शासकीय निधीचा मान राखला जाईल..प्रशासकीय अनास्था की व्यापाऱ्यांचा हेका?शहरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून वातानुकूलित भाजी मंडईची इमारत उभी आहे. मात्र, तिथे जाण्याऐवजी रस्त्यावर बसून व्यवसाय करण्यालाच विक्रेते पसंती देत आहेत. याकडे नगर परिषद प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. रस्ते अडवून बसणाऱ्या या बाजारामुळे केवळ वाहतुकीचाच नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुसज्ज व्यवस्था असतानाही रस्त्यावर बसणे, हा जणू विक्रेत्यांचा हेका झाला आहे.."आम्ही ताजी भाजी म्हणून विकत घेतो, पण त्यावर धुळीचे थर साचलेले असतात. रस्ते एवढे अरुंद झालेत की चालणेही मुश्कील आहे. सुसज्ज इमारत असताना रस्त्यावर भाजी का विकावी? प्रशासनाने कडक कारवाई करून बाजार मंडईत हलवला पाहिजे."- प्रमोद कुलकर्णी, नागरिक"बाजारामुळे रस्त्यावर प्रचंड घाण साचते. पालेभाज्या उघड्यावर असल्याने त्यावर माश्या आणि धूळ बसते. स्वच्छतेचे कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. एसी मंडई सुरू असती तर आम्हालाही स्वच्छ वातावरणात खरेदी करता आली असती."- सुवर्णा गरड, गृहिणी."सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स परिसरातील वातानुकूलित भाजी मंडई कार्यान्वित करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे. यापूर्वी राबवलेल्या लिलाव प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता, मात्र आता फेरलिलाव आणि कडक नियमावली तयार करण्यात येत आहे. रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा आणि अस्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. लवकरच विशेष मोहीम राबवून रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून सर्व विक्रेत्यांना सुसज्ज मंडईत स्थलांतरित करण्यात येईल."- शैलेश फडसे,मुख्याधिकारी, नगर परिषद, बीड.