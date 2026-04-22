Police Recruitment : भाजीपाला विकत तो झाला वयाच्या 19 व्या वर्षीच पोलीस; सिध्देश्वर काळवणेचा संघर्षमय प्रवास

रोहिलागड - किनगाव येथील सिध्देश्वर गणेश काळवणे नुकताच मागील वर्षी 12 वी पास होऊन वडीलांना भाजीपाला व्यवसायात मदत करत त्याने वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षीच पहिल्याच भरतीत जालना जिल्हा पोलिसात दाखल झाला. वडील अल्पभूधारक शेतकरी व मृदुंग वादनाचे व भाजीपाला व्यवसाय करत त्याच बरोबर सिध्देश्वर देखील वडील संभाजीनगर, पाचोड, अंबड या ठिकाणांहून भाजीपला खरेदी करून आणून तो सिध्देश्वर ला आपल्या भाजीपाला दुकानात बसवत..सिध्देश्वर देखील चांगल्या प्रकारे व्यवसाय करून घरी मिळालेल्या वेळेत स्पर्धा परीक्षाचा अभ्यास करीत असे. किनगाव येथील तेरा तरुण मागिल तीन चार वर्षात पोलीसात भरती झाल्याने त्याने देखील खाकीचे स्वप्न अंगी बाळगले होते आणि त्याच दिशेने त्याने प्रवास सुरू केला होता. गावातील गरुडा अभ्यासिका खेड्यातील मुलांना मैदान ची व परीक्षांची तयारी करून घेत असे..त्यातच मोठा भाऊ वैभव चे देखील त्याला मार्गदर्शन मिळत असे. पवन करीयर ॲकडमी अंबड यांचे देखिल त्याला परीक्षा संदर्भात मार्गदर्शन लाभले होते. त्याच्या या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक करत किनगाव चौफुली भाजीपाला मार्केटमध्ये वडिलांनी पेढे वाटून फटाके फोडून जल्लोष व्यक्त केला. व गावात त्याची जंगी मिरवणुक काढण्यात आली. निवड झाल्याचे कळताच आई वडील, आजी आजोबा, भाऊ, काका-काकी यांना अश्रू अनावर झाले. सिध्देश्वर ने स्वतः ला सिध्द करून दाखवल्याची खंत वडिलांनी बोलून दाखवली..प्रतिक्रया -ग्रामीण भागातील तरुणांना एवढंच सांगेन की यशाच्या मागे धावत असताना फक्त यशाकडे बघायचं असत. माझे स्वप्न पोलिस बनण्याचे होते ते कमी वयात पूर्ण झाले आहे. यापुढे देखील मी मोठ्या स्वप्नांच्या दिशेने प्रवास सुरू ठेवणार आहे.- सिध्देश्वर गणेश काळवणे, जालना पोलीस.प्रतिक्रिया -मी भाजीपाला व्यवसाय करतांना तसेच धार्मिक कार्यक्रमास गेल्यावर सिध्देश्वर आईला शेतीकामात पण मदत करायचा अणि भाजीपाला व्यवसाय देखील करायचा, त्याने हे यश मिळवले याचा अभिमान वाटतो. आणि मी त्याचे नाव सिध्देश्वर ठेवले त्याने स्वतः ल खूप कमी वयात सिद्ध करून दाखवले.- गणेश काळवणे.. वडील.