Beed News: उपाय गरजेचे : तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागण्याची शक्यता, उन्हात टाळावा प्रवास ‘ओव्हर हीट’ चा कहर उन्हाच्या तडाख्यातून वाहने सांभाळा...!

बीड: जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस तीव्र होत असून तापमानाचा पारा ४२ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्याने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. या वाढत्या उष्णतेचा सर्वाधिक फटका आता रस्त्यावरील वाहनांना बसताना दिसत आहे. कडक उन्हामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड होऊन आग लागण्याच्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे वाहनधारकांनी तातडीने दक्षता घेणे गरजेचे झाले आहे..तज्त्रांच्या माहितीनुसार, दुपारच्या वेळी बाहेरील तापमान ४० ते ४२ अंशांच्या वर गेल्यावर वाहनांचे इंजिन सतत उच्च तापमानात कार्यरत राहते. अशा स्थितीत इंजिन ओव्हर हीट होण्याचा धोका वाढतो. विशेषतः जुन्या वाहनांमध्ये इंजिन ऑइलची कमतरता, कुलंटची घटलेली पातळी किंवा रेडिएटरमधील अडथळे यामुळे गाडी अचानक पेट घेऊ शकते. तसेच, तापमानामुळे वायरिंग खराब होऊन होणारे शॉर्ट सर्किट' हे आग लागण्याचे मुख्य कारण ठरत असल्याचे मत, मेकॅनिक आकाश बेदरे यांनी सांगितले..सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांच्या बाबतीत हा धोका अधिक गंभीर आहे. गॅस गळती झाल्यास अगदी छोट्या ठिणगीमुळेही मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, वाहनांमध्ये सॅनिटायझर, परफ्यूम, लायटर किंवा प्लास्टिक साहित्य ठेवल्यास त्यातूनही आगीचा धोका होऊ शकतो. वाढत्या तापमानामुळे टायरमधील हवा प्रसरण पावते, परिणामी टायर फुटून अपघात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे..बीड शहरातील रहदारीच्या रस्त्यांवर अशा घटना टाळण्यासाठी अग्निशमन विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. उन्हाळ्यातील लहानशी निष्काळजीपणा मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतरित होऊ शकतो. त्यामुळे वाहनांची नियमित तपासणी आणि सुरक्षा उपाय अवलंबणे आता अत्यावश्यक आहे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच धुळे-सोलापूर महामार्गावरही असे प्रकार वारंवार घडत आहेत.."कडक उन्हात प्रवासासाठी सुरू केल्यानंतर इंजिन प्रचंड गरम होते. वाहनांच्या वायरिंगचे आवरण कडक होऊन शॉर्टसर्किटचा धोका निर्माण होतो. वाहनधारकांनी रेडिएटरमध्ये पाणी आणि कुलंटची पातळी नियमित तपासावी. तसेच गाडीत अतिरिक्त वायरिंग, दिवे बसवणे टाळावे, जेणेकरून इंजिनवर ताण येणार नाही."- आकाश बेदरे,मेकॅनिक, गॅरेज लाइन, बीड.वाहनधारकांनी घ्यावायची काळजीइंजिन ऑइल, कुलंट आणि ब्रेक ऑइलची पातळी नियमित तपासावी.शक्यतो वाहन सावलीत पार्क करावे, जेणेकरून थेट सूर्यकिरणांचा परिणाम कमी होईल.वाहनात ज्वलनशील पदार्थ (लायटर, सॅनिटायझर) ठेवणे टाळावे.गाडीच्या वायरिंग, बॅटरीची स्थिती तज्ज्ञांकडून तपासून घ्यावी.वाहनात धूर, जळका वास किंवा असामान्य आवाज येत असल्यास तातडीने गाडी सुरक्षित ठिकाणी थांबवून तपासणी करावी.सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनात अग्निशामक यंत्र ठेवावे.