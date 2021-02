आॅनलाईन शिक्षणाचा बळी : धानोरा काळे येथील गोदावरी पात्रात दहावीच्या विद्यार्थींनीची आत्महत्या

ताडकळस ( जिल्हा परभणी ) : अनेक गावात आजही भारनियमन असल्याने विजेअभावी व नेटवर्कमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. या परिस्थितीत अभ्यास न झाल्याने अनेक विद्यार्थी परिक्षेत नापास होण्याच्या भीतीने चिंताग्रस्त बनले आहेत. असाच प्रकार धानोरा काळे ( ता. पुर्णा ) येथील इयत्ता १० वीत शिक्षण घेणारी कोमल उध्दवराव पवार (वय १६) वर्षे या विद्यार्थींनीने आॅनलाईन प्रणालीद्वारे अभ्यास झाला नसल्याने परिक्षेत नापास होण्याच्या भीतीने शनिवार (ता. ३०) जानेवारी रोजी पहाटे गावालगत असलेल्या गोदावरी नदीच्या पात्रात उडी मारुन आत्महत्या केली. ग्रामीण भागात गेल्या १० महिन्यांपासून कोरोना महामारीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका शिक्षण क्षेत्राला बसला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून मोबाईलद्वारे आँनलाईन प्रणालीद्वारे शिक्षण सुरु केले आहे. याच माध्यमातून अभ्यास देखील करीत आहेत. परंतु हे आँनलाईन अभ्यास करतांना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या प्रकरणी ताडकळस पोलिस ठाण्यात उध्दवराव विठ्ठलराव पवार यांनी दिलेल्या खबरीवरुन आकस्मिक मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदार सहाय्यक पोलिस निीरक्षक विजय रामोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार गणेश लोंढे, श्री. काळे, पठाण यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा करुन धानोरा काळे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश गिनगिने यांनी शवविच्छेदन केले. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

