Vidarbha Maharashtra Rain: विदर्भ मराठवाड्यात अवकाळीचा धुमाकूळ; गारपीट, विजांच्या कडकडाटात रब्बी पिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान

Hailstorm Hits Vidarbha and Marathwada: विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणासह राज्यातील अनेक भागांत अवकाळी पाऊस व गारपिटीने मोठे नुकसान केले. रब्बी पिकांसह काजू-आंबा बागायती धोक्यात आल्या असून वीज पडून दोघांचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांना आज अवकाळी पावसाचा जबर तडाखा बसला. नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटांसह पाऊस झाला तर यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांत सोमवारी गारपीट झाली.

