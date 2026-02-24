Vidarbha Maharashtra Rain: विदर्भ मराठवाड्यात अवकाळीचा धुमाकूळ; गारपीट, विजांच्या कडकडाटात रब्बी पिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान

पुणे : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांना आज अवकाळी पावसाचा जबर तडाखा बसला. नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटांसह पाऊस झाला तर यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांत सोमवारी गारपीट झाली..परभणी, बीड जिल्ह्यांत झालेल्या पावसाने रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः गहू, हरभरा, मका या पिकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांसह यवतमाळमध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव, उमरखेड, महागाव, आर्णी या तालुक्यांना सर्वाधिक तडाखा बसला..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....हवामान खात्याने पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोमवारी पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. त्यानुसार भंडारा, गोंदियाच्या काही भागांत पावसाने हजेरी लावली. काढणीस आलेल्या हरभऱ्याचे यामुळे मोठे नुकसान झाले..मात्र रविवारी सुटी असल्याने नुकसानीचा अधिकृत आकडा कळू शकला नाही. नागपूरच्या कळमना बाजार समितीमध्ये अचानक आलेल्या पावसामुळे धान्याची पोती भिजल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मात्र रविवारी बाजार बंद असल्याने हा माल शेतकऱ्यांचा नसून व्यापाऱ्यांचा असल्याचा दावा बाजार समितीने केला आहे. नागपूरमध्ये दहा मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..कोकणात काजू, आंबा पिकाला धोकाकोकणातील काजू आणि आंबा पिकाला आधीच हवामान बदलाचा फटका बसला आहे. काजू, आंब्याचा मोहर करपल्याने बागायतदार शेतकरी चिंतेत आहे. आता अवकाळी पावसामुळे या पिकाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रत्नागिरीत रविवारी पाऊस झाला. काही ठिकाणी वादळी पावसामुळे फळ गळती झाल्याचे दिसून आले आहे. कोकणातील फोंडाघाट परिसरातही रविवारी जोरदार पाऊस झाला..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.वीज पडून दोघांचा मृत्यूहिमायतनगर (जि.नांदेड) : वीज पडून हळद काढण्यासाठी शेतात गेलेली महिला जागीच ठार झाल्याची घटना पार्डी (हिमायतनगर) येथे सायंकाळी घडली. विशाखा सचिन एलकेवाड (वय ३०) असे तिचे नाव आहे. वायगाव (ता. उदगीर, जि. लातूर) येथे अशाच घटनेत शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. दिगंबर राम बेळकुंदे (वय ६०) असे त्यांचे नाव आहे. ते शेतात गव्हाचे पीक गोळा करत असताना त्यांच्या अंगावर वीज पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.