मराठवाडा

Sugarcane Fire: विहामांडवा शिवारात आठवड्यातच दुसरी ऊस जळीत; विद्युत वाहिनी तुटून साडेनऊ एकर ऊस जळाला, ३० ते ३५ लाखांचे नुकसान

विहामांडवा शिवारात पुन्हा ऊस जळीत; विद्युत वाहिनी तुटल्याने साडेनऊ एकर तोडणीयोग्य ऊस, ठिबक संच व शेती साहित्य भस्मसात, ३० ते ३५ लाखांचे नुकसान
Second sugarcane fire in a week hits Vihamandwa farmers.

Second sugarcane fire in a week hits Vihamandwa farmers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अनिल गाभुड

विहामांडवा : विहामांडवा शिवारात विद्युत वाहिनी तुटून ऊसाच्या शेतात पडल्याने लागलेल्या आगीत साडेनऊ एकर तोडणीयोग्य ऊस जळून खाक झाला. या दुर्घटनेत पाच शेतकऱ्यांचा ऊस, ठिबक सिंचन संच, पाइप व इतर शेती साहित्य जळून सुमारे ३० ते ३५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आठवडाभरातच याच शिवारात ऊस जळीताची दुसरी घटना घडल्याने शेतकरी वर्गात संतापाचे वातावरण आहे.

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