Sugarcane Fire: विहामांडवा शिवारात आठवड्यातच दुसरी ऊस जळीत; विद्युत वाहिनी तुटून साडेनऊ एकर ऊस जळाला, ३० ते ३५ लाखांचे नुकसान

अनिल गाभुडविहामांडवा : विहामांडवा शिवारात विद्युत वाहिनी तुटून ऊसाच्या शेतात पडल्याने लागलेल्या आगीत साडेनऊ एकर तोडणीयोग्य ऊस जळून खाक झाला. या दुर्घटनेत पाच शेतकऱ्यांचा ऊस, ठिबक सिंचन संच, पाइप व इतर शेती साहित्य जळून सुमारे ३० ते ३५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आठवडाभरातच याच शिवारात ऊस जळीताची दुसरी घटना घडल्याने शेतकरी वर्गात संतापाचे वातावरण आहे..ता. ५ सप्टेंबर रोजी दुपारी गट क्रमांक ४२९ मधून गेलेली ११ केव्ही विद्युत वाहिनी अचानक तुटून ऊसाच्या शेतात पडली. वाहिनीच्या ठिणग्यांमुळे क्षणार्धात ऊसाने पेट घेतला. आग वाऱ्यामुळे झपाट्याने पसरल्याने शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली. मात्र आगीवर नियंत्रण मिळविण्यापूर्वीच मोठ्या क्षेत्रातील ऊस भस्मसात झाला..या आगीत वाल्मिक बापुराव गाभुड यांचा ७० आर, तारामती बापुराव गाभुड यांचा ३२ आर, संतोषी सचिन जाधव यांचा १ हेक्टर, योगेश बबन अवारे यांचा ४० आर आणि सुरेखा परमेश्वर नाईकवाडे यांचा १ हेक्टर ३९ आर ऊस जळाला. सुरेखा नाईकवाडे व वाल्मिक गाभुड यांचे सिंचन साहित्यही आगीत जळून गेले..ग्राम महसूल अधिकारी ओमप्रकाश चाटे यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून नुकसान नोंदविले. महावितरणचे अधिकारी अभिजित बोबडे, तंत्रज्ञ सतीश जाधव यांनीही घटनास्थळी पाहणी केली..दरम्यान, ३० ऑगस्ट रोजी याच शिवारातील गट क्रमांक १७६ व १७७ मध्ये डीपीतील शॉर्टसर्किटमुळे सुमारे १२ एकर ऊस जळून २५ लाखांचे नुकसान झाले होते. आठवड्यातच दुसरी घटना घडल्याने ‘हाता-तोंडाशी आलेला घास’ हिरावला गेला असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई देण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.