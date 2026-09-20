Vilas Ghule Case : घुले हत्या प्रकरणी खासदारपुत्राला दिलासा, आरोपपत्रातून नाव वगळले

बीड : केज तालुक्यातील टाकळी येथे २० जूनला झालेल्या बहुचर्चित विलास घुले हत्या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केज न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले आहे. .यामध्ये एकूण १० जणांवर कारवाई करण्यात आली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणे यांचे नाव तपासाअंती वगळण्यात आले..Marathwada Rain Forecast : मराठवाड्यात आजपासून वादळासह पावसाची शक्यता, तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ.विलास घुले यांचे बंधू रमेश घुले यांनी दिलेल्या पुरवणी जबाबात सौरभ सोनवणे यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला मोठे राजकीय वळण मिळाले होते. सीआयडीच्या पथकाने यासंदर्भात तांत्रिक बाबी, विविध पुरावे आणि कागदपत्रांची कसून चौकशी केली..मात्र, सीआयडीने न्यायालयात सादर केलेल्या दोषारोपपत्रात सौरभ सोनवणे यांच्याविरोधात आरोपी म्हणून कोणताही पुरावा न आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही..Marathwada Rain Forecast : मराठवाड्यात आजपासून वादळासह पावसाची शक्यता, तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ.सौरभ सोनवणे यांनी यापूर्वीच या हत्येशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता सीआयडीच्या दोषारोपपत्रामुळे त्यांच्यावर सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, या गुन्ह्याचा तपास अद्याप सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.