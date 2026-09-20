मराठवाडा

Vilas Ghule Case : घुले हत्या प्रकरणी खासदारपुत्राला दिलासा, आरोपपत्रातून नाव वगळले

Saurabh Sonawane's Name Not Included in Chargesheet : आरोपपत्रात खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणे यांचे नाव नसल्याचे समोर आले असून, त्यांच्या विरोधातील आरोपांवर तपासाअंती पुरावा आढळला नसल्याचे वृत्त आहे.
Vilas Ghule Case

Vilas Ghule Case

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सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : केज तालुक्यातील टाकळी येथे २० जूनला झालेल्या बहुचर्चित विलास घुले हत्या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केज न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले आहे.

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