मराठवाडा

Vilas Ghule Murder Case: विलास घुले हत्या प्रकरण! मुख्यमंत्र्यांचा मध्यरात्री फोन अन् आंदोलन स्थगित; पुरवणी जबाबात खासदारपुत्राचे नाव समाविष्ट

CM Devendra Fadnavis assures strict probe: ​मुख्यमंत्र्यांच्या फोननंतर पोलिस प्रशासनाने पीडित कुटुंबाचा पुरवणी जबाब नोंदवून घेतला. सर्व संशयितांना ताब्यात घेतले.
Political Drama in Kej

Political Drama in Kej

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​बीड, ता. २४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. २३) मध्यरात्री फोन करून संवाद साधल्यानंतर कदमवाडी (ता. केज) येथील ‘हॉटेल गावकरी’चे मालक विलास घुले यांच्या हत्येप्रकरणी नातेवाईक व ग्रामस्थांनी सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन सुमारे ५३ तासांनी मागे घेतले. हत्येप्रकरणी मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करावेत, या मागणीसाठी मृतदेह ताब्यात न घेता केज पोलिस ठाण्याच्या आवारात आणि रस्त्यावर हे ठिय्या आंदोलन सुरू होते.

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