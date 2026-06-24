Vilas Ghule Murder Case: विलास घुले हत्या प्रकरण! मुख्यमंत्र्यांचा मध्यरात्री फोन अन् आंदोलन स्थगित; पुरवणी जबाबात खासदारपुत्राचे नाव समाविष्ट

बीड, ता. २४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. २३) मध्यरात्री फोन करून संवाद साधल्यानंतर कदमवाडी (ता. केज) येथील ‘हॉटेल गावकरी’चे मालक विलास घुले यांच्या हत्येप्रकरणी नातेवाईक व ग्रामस्थांनी सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन सुमारे ५३ तासांनी मागे घेतले. हत्येप्रकरणी मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करावेत, या मागणीसाठी मृतदेह ताब्यात न घेता केज पोलिस ठाण्याच्या आवारात आणि रस्त्यावर हे ठिय्या आंदोलन सुरू होते..मुख्यमंत्र्यांच्या फोननंतर पोलिस प्रशासनाने पीडित कुटुंबाचा पुरवणी जबाब नोंदवून घेतला. सर्व संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेत मंगळवारी रात्री उशिरा टाकळी (ता.केज) येथील शिवारात विलास घुले यांच्या पार्थिवावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Wagholi Accident : रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे व्यापाऱ्याचा बळी; घसरून पडले, सेफ्टी टँकरच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू.विलास घुले हत्या प्रकरणावरून केजमध्ये सलग तीन दिवस जनक्षोभ पाहायला मिळाला. संतप्त आंदोलकांनी काल दिवसभर केजमध्ये रास्ता रोको आंदोलन करत विलास घुले यांचा मृतदेह थेट पोलिस ठाण्यात आणून ठेवला होता. त्यामुळे केज शहरात तणाव निर्माण झाला होता. आंदोलनाची वाढती तीव्रता, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यरात्री ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. हाके यांनी आंदोलकांच्या भावना आणि खासदार पुत्रावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. .मुख्यमंत्र्यांनी सखोल, निःपक्ष चौकशीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी मध्यस्थी करत रमेश घुले यांचा पुरवणी जबाब नोंदवून घेतला. या पुरवणी जबाबात खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाचे नाव समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Pune Water Cut : पुणे शहरात पाणी कपात अन तक्रारींचा पाऊस; नऊ दिवसात तब्बल १२०० तक्रारी.विलास घुले यांच्या हत्येची घटना दुर्दैवी, निषेधार्ह आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे आवश्यकच आहे. मात्र, राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन माझ्या मुलाचे नाव जाणीवपूर्वक ओढले जात आहे. या प्रकरणाची गृहविभाग, पोलिस प्रशासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करावी. आम्ही तपासाला पूर्ण सहकार्य करू. मात्र, केवळ राजकीय हेतूने आमच्यावर बेछूट आरोप करणाऱ्यांवर पोलिस काय कारवाई करणार? दोषी असणाऱ्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे.- बजरंग सोनवणे, खासदार बीडविलास घुले हत्या प्रकरणात पोलिस बारीक लक्ष ठेवून आहेत. पुरावे, जबाबाच्या आधारावर कोणाचाही भेदभाव न करता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तपासातील प्रत्येक सत्य समोर आणले जाईल. दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम बाळगावा.- नवनीत कॉवत, पोलिस अधीक्षक. बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.