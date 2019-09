नांदेवाली गाव तापाने फणफणले 

शिरूर कासार (जि. बीड) - शिरूर तालुक्‍यातील नांदेवाली येथे साथीच्या आजाराने ग्रामस्थांना घेरले असून, प्रत्येक घरात थंडीतापाचे रुग्ण आढळत आहेत. संपूर्ण गावच साथीच्या आजाराने फणफणले आहे. उपसरपंचाच्या पतीलाही साथीच्या आजाराची लागण झाल्याने ते खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. आरोग्य विभागाच्या पथकानेही गावाला भेट देऊन पाहणी केली आहे. तालुक्‍यातील खालापुरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येत असलेल्या नांदेवाली गावात पंधरा दिवसांपासून साथीच्या आजाराने थैमान घातले आहे. प्रत्येक कुटुंबात थंडीतापाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. सर्वच कुटुंबाला या रोगाची लागण झाली आहे. उपसरपंचाचे पती चंद्रकांत थिटे यांना साथीच्या आजाराने ग्रासलेले असल्याने त्यांच्यावर शिरूर येथे खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जवळपास शासकीय रुग्णालय नसल्याने खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावा लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना उपचाराचे बिल भरणे मुश्‍किल झाले आहे. या गावापासून खालापुरी येथील शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र दूर आहेच; पण ते रात्रीचे बंद असल्याने राहण्याची सोय नाही. तालुक्‍याला शासकीय रुग्णालय असले तरी ते अंतर दूर असल्याने सर्वसामान्य नागरिक तेथे जात नाहीत. त्यामुळे या गावात आरोग्य विभागाने पथक पाठवून प्राथमिक उपचार सुरू करावेत, अशी मागणी होत आहे. गावात साथीच्या आजाराची लागण झाल्याने त्याची दखल घेऊन खलापुरी येथील आरोग्य विभागाच्या पथकाने गावाला भेट देऊन पाहणी करण्यात आली आहे. साथरोगाची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी नागरिकांत जनजागृती केली आहे; पण जनजागृती करून साथ आटोक्‍यात आणण्यात आरोग्य विभागाला यश आले नाही. साथीच्या आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. गेल्या वर्षी या गावात साथीच्या आजाराने थैमान घातले होते. गावात दरवर्षी साथीच्या आजाराची लागण होते. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी आरोग्य विभागाने येथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या असत्या तर हे टाळता आले असते, असे विष्णू शेळके यांनी सांगितले.

नांदेवाली गावात साथीच्या आजाराची लागण झाली आहे. यासंदर्भात गावात भेट दिली असून साथीच्या आजाराची लागण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. गावात स्वच्छता मोहीम राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतीला पत्र दिले आहे. ग्रामपंचायतीतर्फे मागणी केली तर गावात आरोग्य पथक तैनात करण्यात येणार आहे.

- डॉ. विशाल मुळे, वैद्यकीय अधिकारी,

खालापुरी, ता. शिरूर कासार



