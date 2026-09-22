मराठवाडा

Kannad News : रेल गावात पावसासाठी ग्रामदेवतेला साकडे! शिवलिंग पाण्यात बुडविण्याची परंपरा; महिलांकडून डोक्यावर हंडे घेऊन जलाभिषेक

पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात सापडली असून, बळीराजा पावसाच्या प्रतीक्षेत.
Women Devotees Carry Water to Offer Jalabhishek to the Shivling at Mahadev Temple to Pray for Rain

Women Devotees Carry Water to Offer Jalabhishek to the Shivling at Mahadev Temple to Pray for Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात सापडली असून, बळीराजा पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत कन्नड तालुक्यातील रेल येथील महिला ग्रामस्थांनी पावसासाठी पारंपरिक श्रद्धेचा आधार घेत ग्रामदेवतेला साकडे घातले.

Loading content, please wait...
rain
water
village
Woman
Marathi News Esakal
www.esakal.com