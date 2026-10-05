मराठवाडा

Phulambri News : तावडे केणेकरांच्या घरी, चव्हाण भाजप कार्यालयात..! पदवीधरच्या राजकारणात नेमके चाललेय तरी काय?

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीकडून सतीश चव्हाण यांची उमेदवारी जवळपास स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपच्या स्थानिक राजकारणातही हालचालींना आला वेग.
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नवनाथ इधाटे
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फुलंब्री - मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीकडून सतीश चव्हाण यांची उमेदवारी जवळपास स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपच्या स्थानिक राजकारणातही हालचालींना वेग आला आहे. रविवारी (४ ऑक्टोबर) एकाच वेळी घडलेल्या दोन भेटींनी या राजकीय चर्चेला आणखी धार दिली.

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