Phulambri News : तावडे केणेकरांच्या घरी, चव्हाण भाजप कार्यालयात..! पदवीधरच्या राजकारणात नेमके चाललेय तरी काय?

फुलंब्री - मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीकडून सतीश चव्हाण यांची उमेदवारी जवळपास स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपच्या स्थानिक राजकारणातही हालचालींना वेग आला आहे. रविवारी (४ ऑक्टोबर) एकाच वेळी घडलेल्या दोन भेटींनी या राजकीय चर्चेला आणखी धार दिली..भाजपचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांना माजी आमदार संजय केणेकर यांनी आपल्या घरी चहापानासाठी नेले, तर त्याचवेळी सतीश चव्हाण भाजपच्या विभागीय कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे पदवीधरच्या राजकारणात नेमके कोणते गणित आकार घेत आहे, याबाबत चर्चा रंगली आहे.सतीश चव्हाण हे मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे सलग तीन टर्मपासून प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने त्यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यानंतर महायुतीच्या पातळीवर चव्हाण यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे भाजपकडून स्वतंत्र उमेदवार देण्याच्या स्थानिक पातळीवरील तयारीला आता वेगळे वळण मिळाले आहे..या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये पदवीधर मतदारसंघासाठी इच्छुक असलेले संजय केणेकर यांची भूमिका चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. केणेकर यांनी यापूर्वी पदवीधर मतदारसंघ भाजपकडेच राहावा, अशी भूमिका मांडली होती. पक्षाच्या मतदार नोंदणी मोहिमेतही मोठ्या प्रमाणावर काम केल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यामुळे चव्हाण यांच्या उमेदवारीनंतर भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय याकडे लक्ष लागले होते.अशातच रविवारी तावडे यांचे शहरात आगमन झाले. त्यांच्या स्वागतासाठी मंत्री अतुल सावे भाजप कार्यालयात प्रतीक्षेत होते. मात्र, केणेकर यांनी तावडेंना चहापानासाठी थेट आपल्या घरी नेले. त्यानंतर तावडे भाजप कार्यालयात पोहोचले आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली..दुसरीकडे, सतीश चव्हाण हे भाजपच्या विभागीय कार्यालयात दाखल झाले. मंत्री अतुल सावे यांनी त्यांचे स्वागत करून त्यांना कार्यालयातील कक्षात नेले. त्यामुळे एकाच दिवशी भाजपच्या कार्यालयात चव्हाणांची उपस्थिती आणि केणेकरांच्या घरी तावडेंची भेट, या दोन्ही घटनांची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.विशेष म्हणजे, भाजपने वर्षभरापासून पदवीधर मतदार नोंदणीवर भर दिला होता. त्यामुळे पक्षातील इच्छुकांनी मतदारसंघावर दावा केला होता. मात्र, महायुतीच्या जागावाटपात सतीश चव्हाण यांना संधी मिळाल्याने भाजपच्या स्थानिक इच्छुकांसमोर आता पक्षादेशाचे पालन आणि स्थानिक राजकीय भूमिका, असा दुहेरी प्रश्न उभा राहिला आहे..दरम्यान, चव्हाण-तावडे भेटीचा नेमका राजकीय संदर्भ काय, केणेकर-तावडे यांच्या चर्चेत कोणते मुद्दे आले आणि भाजपची स्थानिक यंत्रणा चव्हाण यांच्या प्रचारात कितपत सक्रिय राहणार, याबाबत अद्याप अधिकृत तपशील समोर आलेला नाही. त्यामुळे या भेटींमुळे निर्माण झालेली चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळापुरतीच मर्यादित आहे.मात्र, २३ ऑक्टोबरला मतदान होणार असल्याने पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेशली आहे. अशा वेळी केणेकरांच्या घरी तावडे आणि भाजप कार्यालयात चव्हाण हे एकाच दिवसातील चित्र आगामी राजकीय हालचालींसाठी महत्त्वाचे ठरणार का, याकडे मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.