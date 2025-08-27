Dharashiv News: मोह्यात राडा, गोफणीतून दगडांचा मारा; धाराशिव, अतिक्रमणावरून वाद, पाच पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी

कळंब (जि.धाराशिव) : तालुक्यातील मोहा येथील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणावरून काही जणांनी दगडफेक तसेच गोफणीद्वारे दगडांचा मारा केला. यात पाच पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी (ता.२६) घडली. दरम्यान, गावात तणावामुळे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..कळंब तालुक्यातील मोहा येथे सोमवारी सायंकाळी पारधी समाजातील ज्येष्ठ ग्रामस्थाचे निधन झाले. तेव्हा स्मशानभूमीसाठी जागा असतानाही लागूनच असलेल्या दसरा मेळावा मैदानावर अंत्यविधी करण्यात आला. त्यातच ग्रामस्थ आणि समाजबांधवांमध्ये तणावाची स्थिती बनली. त्यामुळे मंगळवारी पोलिसांच्या मध्यस्थीने याबाबत चर्चेतून तोडगा करण्याचे ठरले होते..त्या अनुषंगाने सकाळी तहसीलदार हेमंत ढोकले तसेच पोलिस व महसूलचे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ, पारधी समाजबांधव एकत्र जमले. पारधी समाजातील काही प्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांमध्ये तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू होती. पारधी समाजाला पाच गुंठे जागा स्मशानभूमीसाठी दिलेली आहे, तरीही अतिक्रमण करत जवळपास ३० गुंठे जागा स्मशानभूमीसाठी वापरल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते, या स्मशानभूमीला लागूनच मैदानावर गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून दसरा मेळावा साजरा होतो, त्यामुळे अतिक्रमण काढावे, अशी ग्रामस्थांची भूमिका होती..पारधी समाजाला स्मशानभूमीसाठी जास्तीची जागा देण्याबाबत ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ तयार झाले होते. तसेच संरक्षक भिंतही बांधून देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र पारधी समाजाच्या प्रतिनिधींनी ते मान्य केले नाही. त्यातच ही चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असताना अचानक बाहेरून आलेल्या तसेच स्थानिक काही समाजबांधवांकडून दगडफेक करण्यात आली. त्यातच गोफणीद्वारे दगडांचा माराही करण्यात आला. .Road Accident: धुळे सोलापूर महामार्गावर जीपचे टायर फुटून मोठा अपघात; अकरा जखमी, सहा गंभीर.यात पाच पोलिस कर्मचारी तसेच अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले. पोलिसांनी तत्परता दाखविल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली. गावात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनी पोलिस तसेच तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. पोलिस अधीक्षक शफकत आमना यांनी गावात भेट देऊन शांतता राखण्याचे आवाहन केले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पवार, पोलिस निरीक्षक अजित चिंतले, सहायक पोलिस निरीक्षक हनुमंत कांबळे यांच्यासह कर्मचारी गावात ठाण मांडून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.