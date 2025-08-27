मराठवाडा

Dharashiv News: मोह्यात राडा, गोफणीतून दगडांचा मारा; धाराशिव, अतिक्रमणावरून वाद, पाच पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी

Dharashiv Crime: धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील मोहा गावात स्मशानभूमीवरील अतिक्रमणाच्या वादातून दगडफेक झाली. या घटनेत पाच पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले असून गावात तणावामुळे पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
कळंब (जि.धाराशिव) : तालुक्यातील मोहा येथील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणावरून काही जणांनी दगडफेक तसेच गोफणीद्वारे दगडांचा मारा केला. यात पाच पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी (ता.२६) घडली. दरम्यान, गावात तणावामुळे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

