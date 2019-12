कळमनुरीत बंदला हिंसक वळण, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

कळमनुरी(जि. हिंगोली): नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शुक्रवारी (ता.२०) विविध संघटनांनी पुकारण्यात आलेल्या कळमनुरी बंदला हिंसक वळण लागले. जमावाने एसटी महामंडळाच्या चार बसेसच्या काचा फोडल्या. एका बसला आग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दुपारनंतर बसस्थानक परिसरात जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. या जमावाला पांगवताना पोलिसांना २० अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. या घटननंतर पोलिसांनी शहरात बंदोबस्त वाढविला असून पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार यांनी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. याघटनेनंतर वाहतूक ठप्प पडली आहे. शुक्रवारी सकाळी साडे सातच्या सुमारास कळमनुरी आगारातून कळमनुरी ते सिरसम व कळमनुरी ते सालवाडी ही बस (एमएच २० बीएल १६९३) या गाड्यांवर जुन्या बसस्थानक भागातील भाजी मंडईजवळ तोंडाला बांधून आलेल्या युवकांच्या टोळक्यांनी तुफान दगडफेक केली. यामुळे बसमधील प्रवासी व चालक घाबरून गेले. प्रवाशी जखमी यापैकी एक बस याठिकाणी थांबल्यानंतर काही युवकांनी बसमध्ये प्रवेश करून बस पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चालक-वाहक व प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखून या घटनेपासून रोखले. तरीही बसमधील दोन सीटांचे नुकसान झाले आहे. बसवर करण्यात आलेल्या दगडफेकीमध्ये बसचालक बी. एस. भगत व एन. एल. डुकरे यांना मुका मार लागला आहे. प्रवासी रामराव हराळ (वय ६५ रा मोरवाडी) यांचे डोके फुटल्यामुळे ते जखमी झाले आहेत. तर कनका येथील एका महिलेच्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली असून या महिलेवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. पोलिसांशी हुज्जत घातली रुपुर येथून कळमनुरीकडे (एमएच २० डी ९८८८) बसवरही दगडफेक करून सांडस रोडवर काचा फोडण्यात आल्या. तसेच बसस्थानक भागात कळमनुरी ते पांगरा बसवरही दगडफेक करण्यात आली. शहरात टोळक्याने फिरणाऱ्या युवकांना पोलिसांनी आवर घालण्याचा प्रयत्न केला असता पोस्ट ऑफिस भागात या टोळक्याने पोलिसांशी हुज्जत घातली. बंदोबस्त वाढविला या ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या एका ऑटोच्याही काचा फोडण्यात आल्या. या सर्व प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार, अतिरीक्त पोलिस अधीक्षक यशवंत काळे यांनी कळमनुरी येथे भेट घेऊन पाहणी केली. पोलिस निरीक्षक रणजीत भोईटे, उपनिरीक्षक ज्ञानोबा मुलगीर यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी कळमनुरी बसस्थानक, पोस्ट ऑफिस, जुने बसस्थानक या भागात बंदोबस्त वाढविला आहे. दरम्यान राज्य राखीव दलाची तुकडी ही शहरात तैनात करण्यात आली आहे. हिंगोलीतही बसच्या काचा फोडल्या हिंगोली: येथे देखील राज्य परिवहन मंडळाची मानवविकासची (एमएच २० डीएल ३३५४) ही औंढा ते हिंगोली येणाऱ्या बसेसवर दगडफेक करण्यात आली. शहरातील औंढारोड भागातील पंचफुलाबाई बांगर कनिष्ट महाविद्यालयाजवळ सकाळी साडेदहाच्या सुमारास बसच्या चालकाने बस उभी केली होती. या वेळी बसमधील सर्व विद्यार्थीनी उतरल्या. बसमध्ये चालक व वाहक दोघेच होते. या वेळी तीन दुचाकीवर आलेल्या नऊ ते दहा युवकांनी बसवर अचानक दगडफेक केली. या बससमध्ये बसच्या काचा फुटल्या असून नुकसान झाले आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय कळमनुरी येथे तालुक्यातील मसोड, शिवनी बुद्रुक, गौळबाजार, झरा, माळेगाव आदी गावातून शेकडो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. शुक्रवारीही सकाळीच विद्यार्थी शाळेत आले होते. मात्र शाळा बंद ठेवण्यात आल्यामुळे या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय झाली. बसस्थानक परिसरात एकत्र आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचण्याकरता शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व शिक्षकांनी पुढाकार घेतला.



