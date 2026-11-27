लोहा - विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी व पशुधनासाठी कालव्याद्वारे तीन पाणीपाळ्या सोडून एकूण 10 दलघमी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, तसेच नांदेड शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्या प्रस्तावित 35 दलघमी पाण्याऐवजी दुप्पट म्हणजे 70 दलघमी पाणी आरक्षित ठेवावे, या न्याय्य मागण्यांसाठी रविवार,(ता. 29 ) सकाळी 11.30 ते दुपारी 1.30 या वेळेत काळेश्वर घाट, विष्णुपुरी येथे शांततापूर्ण, संविधानिक व कायदेशीर प्रतीकात्मक जलसत्याग्रह करण्यात येणार आहे..विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांना हळद पिकासाठी पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असून पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन करताना शेतकरी, पशुधन आणि नांदेड शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचा न्याय्य व समतोल विचार व्हावा, अशी भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली आहे..नांदेड शहरातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी सुरक्षित मिळावे याला शेतकर्यांचा विरोध नसून शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करताना ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुधन आणि हळद पिकाला पाण्यापासून वंचित ठेवू नये. शहर आणि ग्रामीण भाग यांच्यात संघर्ष निर्माण न करता उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजन मानवी दृष्टिकोनातून व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे..या मागण्यांसाठी प्रशासनाला निवेदन देऊन रविवार, (ता.29 ) काळेश्वर घाट येथे प्रतीकात्मक जलसत्याग्रह करण्याची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. हा जलसत्याग्रह पूर्णपणे शांततापूर्ण, अहिंसक व संविधानिक मार्गाने करण्यात येणार असून प्रशासनाने आवश्यक परवानगी, सुरक्षा व्यवस्था आणि संबंधित अधिकार्यांची उपस्थिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे..या जलसत्याग्रहात प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर, शिवाजीराव मुद्गुले (माजी सरपंच, दगडगाव), बालाजीराव शिंदे डेरलेकर (माजी सरपंच, डेरला), माधवराव देसाई, वसंतराव वरले पळशीकर, रघुनाथ मोरे, आनंदराव मोरे, शंकरराव मोरे, घाटोळ बोरगावकर, लिंगोजी मामा हरबळकर, त्र्यंबक पाटील जानापुरीकर व विष्णुपुरी प्रकल्प लाभक्षेत्रातील शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.शेतकर्यांच्या घामाला न्याय, पशुधनाला पाणी आणि शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणारा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा, यासाठी हा प्रतीकात्मक जलसत्याग्रह आयोजित करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.