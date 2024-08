visit to temple of Kedareshwar gives wonderful architectural experience beed Sakal

सकाळ वृत्तसेवा बीड : धर्मापुरी (ता.परळी) येथील १२ व्या शतकातील केदारेश्वर मंदिरात भाविकांना महादेवाचे दर्शन घडतेच. शिवाय याठिकाणी चालुक्य शैलीतील अनोख्या शिल्पकलेचेही दर्शन घडते. चालुक्य राजा विक्रमादित्य-सहावा (इ.स.१०७६ ते ११२६) यांनी या मंदिराची निर्मिती केलेली असून श्रावण महिन्यात याठिकाणी पंचक्रोशीतून भाविक दर्शनास गर्दी करतात. यासह पुरातन स्थापत्यशैलीचे राज्यभरातील अभ्यासकही याठिकाणी असलेल्या शिल्पांची पाहणी करण्यास येतात.