Beed News: तीन मजली अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त; वडवणीत सेवा सोसायटी जागेवरील अतिक्रमणावर अखेर पडला हातोडा

वडवणी: वडवणी शहरातील गट क्रमांक २१५ मधील सेवा सहकारी सोसायटीच्या मालकीच्या जागेवर झालेले तीन मजली अनधिकृत बांधकाम अखेर मंगळवारी (ता. ५) प्रशासनाने जमीनदोस्त केले. यामध्ये डॉ. पारसमल नहार यांचा दवाखाना आणि निवासाचे घर होते. सुमारे साडेतीन दशकांपासून सुरू असलेला हा जागेचा वाद आता संपुष्टात आला असून, नगरपंचायतीच्या या धडक कारवाईमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर जागा इसवी सन १९९० मध्ये सौ. जीवनकला पारसमल नहार यांनी ५० वर्षांच्या करारावर ताब्यात घेतली होती. मात्र, सेवा सहकारी सोसायटीच्या सन २०२२ मध्ये निवडून आलेल्या नवीन संचालक मंडळाने या करारावर आणि बांधकामावर तीव्र आक्षेप घेतला..हा करार अनाधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने, संचालकांनी ठराव घेऊन बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाने नहार यांना घर व दवाखाना खाली करण्याबाबत नोटीस बजावली होती..Monsoon El Nino Impact India : यंदा एल निनोचा इशारा, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये मॉन्सूनचा पाऊस कमी, हवामान विभागाने व्यक्त केला अंदाज.याविरोधात जीवनकला नहार यांनी न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली होती. मात्र, नगरपंचायतीकडे सदर बांधकामाचा कोणताही अधिकृत परवाना नसल्याने नहार यांना न्यायालयात दिलासा मिळू शकला नाही. अखेर सेवा सहकारी सोसायटीने हे अतिक्रमण काढण्यासाठी स्वतः निधी उपलब्ध करून दिला. या निधीच्या सहाय्याने नगरपंचायत प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्तात ही तीन मजली इमारत पाडण्याची कारवाई पूर्ण केली..आता गट नंबर २१४ चा नंबर!गट नंबर २१४ मधील जागेच्या अतिक्रमणाबाबत देखील न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. त्याबाबतचा अधिकृत आदेश प्राप्त होताच, गट क्रमांक २१४ मधील सर्व अतिक्रमणे देखील तत्काळ काढली जातील, अशी माहिती वडवणी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी पोपट निगळ यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.