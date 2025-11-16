Pickup Accident: पिकअप ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला धडकून चालक ठार

वडीगोद्री : येथील धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलावर पिकअपने ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात पिकअप चालक जागीच ठार झाला..ही घटना शनिवारी (ता. १५) दुपारी अडीच वाजता घडली. किरण अशोक सोनवणे (रा. बोरगव्हाण, ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर) असे मृत चालकाचे नाव आहे. हैदराबाद, तेलंगणा येथून छत्रपती संभाजीनगर येथे कंपनीचे केमिकल घेऊन शहागडमार्गे वडीगोद्रीकडे जाणारा पिकअप (क्रमांक एम.एच. १७ बी.वाय. ४९५५) समोर चाललेल्या उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून धडकला..या धडकेमध्ये चालक किरण सोनवणे यांचा जागीच मृत्यू झाला. पिकअपच्या समोरील भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. .Gondia Road Accident: चारचाकी वाहनाच्या धडकेत युवकाचा मृत्यू; गोंदिया येथील घटना .दरम्यान, मृत चालकाला वडीगोद्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी हलवण्यात आल्याची माहिती गोंदी पोलिसांनी दिली. अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर झाल्याने बराच वेळ वाहतूक खोळंबली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.