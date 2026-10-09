Beed News: सिमेंटच्या मिक्सरमध्ये पडून मुलाचा मृत्यू

वडवणी: वडवणी तालुक्यातील रुई पिंपळा (मैराळ वस्ती) येथे सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी उभारलेल्या प्लांटवर गुरुवारी (ता. आठ) दुपारी ३ च्या सुमारास सिमेंटच्या मिक्सरमध्ये (घाण्यात) पडून अमोल मच्छिंद्र जावळे (वय १६, रा. खंडोबाची वाडी) या बालकामगाराचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला...सोन्ना खोटा ते रुई या सिमेंट रोडच्या कामासाठी मैराळ वस्तीत हा सिमेंट प्लांट उभारण्यात आला आहे. अमोल तिथे ऑपरेटरच्या हाताखाली काम करत होता. ही घटना घडताच घाबरलेले इतर कामगार, ऑपरेटर, सुपरवायझर आणि मॅनेजर घटनास्थळावरून थेट पसार झाले. ते सैरावैरा पळत असल्याचे पाहून कॅंटर चालक आणि नागरिकांना संशय आला, त्यानंतर या भीषण घटनेचा उलगडा झाला. माहिती मिळताच नागरिक व पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.मुलाची हत्या केल्याचा वडिलांचा आरोपमाझ्या मुलाला मॅनेजर, ऑपरेटर आणि सुपरवायझर यांनी संगनमत करून सिमेंटच्या घाण्यात ढकलून ठार मारले आहे. जोपर्यंत सर्व दोषींना अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका अमोलचे वडील मच्छिंद्र जावळे व नातेवाइकांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.