मराठवाडा

Beed News: सिमेंटच्या मिक्सरमध्ये पडून मुलाचा मृत्यू

Wadwani Child Worker Death, Cement Mixer Accident, Beed News : बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील रुई पिंपळा येथे सिमेंट मिक्सरमध्ये पडून १६ वर्षीय अमोल जावळे याचा मृत्यू झाला.
A 16-year-old worker died in a cement mixer accident at a road construction plant in Rui Pimpala, Wadwani taluka.

A 16-year-old worker died in a cement mixer accident at a road construction plant in Rui Pimpala, Wadwani taluka.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडवणी: वडवणी तालुक्यातील रुई पिंपळा (मैराळ वस्ती) येथे सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी उभारलेल्या प्लांटवर गुरुवारी (ता. आठ) दुपारी ३ च्या सुमारास सिमेंटच्या मिक्सरमध्ये (घाण्यात) पडून अमोल मच्छिंद्र जावळे (वय १६, रा. खंडोबाची वाडी) या बालकामगाराचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला..

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