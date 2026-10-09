Pachod Crime : पाचोड येथे वेटर व व्यवस्थापकाला मारहाण; पंधरा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पाचोड - हॉटेलमधील वेटर व व्यवस्थापकाला मारहाण करून साहित्याची तोडफोड करीत पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याची गंभीर घटना धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पाचोड (ता. पैठण) येथील हायवे लाईन हॉटेल अँड लॉजिंगमध्ये गुरुवारी (ता. आठ) रात्री घडली असून या प्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापक रोहित नरवडे यांच्या तक्रारीवरून शुक्रवारी (ता.नऊ) पोलिसांनी पंधरा जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..दरम्यान, पोलिसांची जरब घटल्याचे पाहून कथित गुन्हेगारी कारवाया आणि दहशतीला आळा घालण्याच्या मागणीसाठी रात्री उशिरापर्यंत ग्रामस्थांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या देत कारवाईसाठी लावून धरली. यावेळी ग्रामस्थ व पोलिसांत तब्बल तीन तास खडाजंगी झाली.यासंबधी हॉटेल व्यवस्थापक रोहित नरवडे यांनी पाचोड पोलिसांत दिलेल्या तक्ररीत म्हटले आहे की, 'आठ तारखेला दुपारी सुमारे दीड वाजेच्या सुमारास हॉटेलमध्ये काम सुरू असताना काही तरुणांनी वेटर विशाल गायकवाड याला मारहाण केली. त्याला वाचविण्यासाठी गेलो असता संबंधित तरुणांच्या टोळक्यांनी व्यवस्थापकासह अन्य कर्मचाऱ्यां नाही शिवीगाळ करून मारहाण केली. या घटनेचे दृश्य हॉटेलमधील 'सीसीटीव्ही' कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे..त्यानंतर सायंकाळी साडेचार ते पाच वाजण्याच्या सुमारास संबंधित तरुण पुन्हा हॉटेलमध्ये आले व त्यांनी व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून चाकूचा धाक दाखवित हॉटेलमधील खोल्यांमध्ये लपलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून मारहाण केली व हॉटेलच्या काचा आणि इतर साहित्याची तोडफोड करून नुकसान करण्यात केले.एवढेच नव्हे, तर पेट्रोलच्या बाटल्या आणून हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..याप्रकरणी व्यवस्थापक रोहित नरवडे यांच्या तक्रारीवरून कुणाल म्हस्के, शाहरुख शेख उर्फ गाठ, अजय म्हस्के, नागेश आहिरे, आदेश उर्फ लल्या नेमाने, विठ्ठल एखंडे, शुभम मुंजाळ, बब्बू पठाण सर्व रा. पाचोड, (ता. पैठण), गजानन काळे रा. ढाकलगाव, (ता.अंबड, जि. जालना) यांच्यासह इतर सहा जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी करीत आहेत..गुन्हेगारीला आळा घालण्याची ग्रामस्थांची मागणी:- पाचोडसह परिसरातील ग्रामीण भागात कथित गुन्हेगारी कारवाया, दहशत आणि अवैध धंद्यांवर नियंत्रण आणावे, या मागणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली. पोलिसांची जरब घटल्याने खाकीचा दरारा घटला.स्थानिक व परिसरात काही तरुणांकडून दहशत निर्माण केली जात असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत असल्याचे असल्याचे पाहून शेकडो ग्रामस्थांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत पाचोड पोलिसांना कठोर पावले उचलण्यासंबंधी ये निवेदन दिले. गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी संबंधिता विरुद्ध कठोर कारवाई करावी व भविष्यात वातावरण अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी ग्रामस्थांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्याकडे केली..या निवेदनावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजू भुमरे, जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे, भागवत भुमरे, सुयोग बाकलीवाल,राजू धारकर, आदित्य घुले, अमित नरवडे, आबा भुमरे, सुदर्शन शेळके, ऋषिकेश भुमरे, कैलास भुमरे, सचिन नरवडे, आमेर पटेल यांच्यासह इतर स्थानिक युवक आणि नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.