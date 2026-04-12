Shendurwaada News: शेंदूरवाद्यात अवैध कत्तलखान्यावर वाळूज पोलिसांचा धाडसी छापा; २६० किलो गोमांस व पावणेलाखांची जनावरे जप्त

शेंदूरवादा : वाळूज पोलिसांनी गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा येथे अवैधरित्या सुरू असलेल्या कत्तलखान्यावर छापा टाकत मोठी कारवाई केली. या कारवाईत कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेली सुमारे 75 हजार रुपये किंमतीची जनावरे तसेच तब्बल 260 किलो गोमांस जप्त करण्यात आले. ही कारवाई रविवारी (ता. 12) पहाटे करण्यात आली असून याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेंदूरवादा येथे अवैध कत्तलखाना सुरू असून तेथे कत्तलीसाठी जनावरे आणण्यात येत असल्याची गुप्त माहिती वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक रविवारी पहाटे गावात दाखल झाले..गावाच्या उत्तर बाजूला असलेल्या भागात पोलिसांनी छापा टाकला असता मुस्ताकिम शकील कुरेशी यांच्या घरात सुमारे 60 किलो गोमांस तसेच कत्तलीसाठी दावणीत बांधून ठेवलेली गाय व बैल आढळून आले. या ठिकाणी मुस्ताकिम शकील, शरीफ इसाक कुरेशी आणि सलीम बाबू कुरेशी हे तिघे उपस्थित होते. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी जनावरे कत्तलीसाठी आणल्याची कबुली दिली..यानंतर पोलिसांनी समोरच असलेल्या अफ्रोज अब्बास कुरेशी यांच्या घरातही छापा टाकला. तेथे सुमारे 200 किलो कापलेल्या स्थितीतील गोमांस आढळून आले. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणांहून एकूण 260 किलो गोमांस जप्त केले असून घटनास्थळावरून कत्तलीसाठी वापरण्यात येणारी सुरा व इतर साहित्यही जप्त करण्यात आले..तसेच कत्तलीसाठी उभी केलेली सुमारे पाऊण लाख रुपये किंमतीची जनावरे पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहेत. या प्रकरणी सरकारतर्फे पोलिस अंमलदार नितीन प्रभाकर धुळे यांनी वाळूज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.ही कारवाई पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी विजय पिंपळे, नितीन धुळे, सुधाकर पाटील, कैलास काकड, महिला पोलीस अनिता त्रिभुवन, संजय तायडे आदींच्या पथकाने केली.