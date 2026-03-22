Beed News: वर्धा-यवतमाळ मिनीबसला आग; १८ प्रवासी बचावले

यवतमाळ: वर्धा येथून नांदेडकडे जात असलेल्या मिनी ट्रॅव्हल्सला यवतमाळ शहराजवळील भारी विमानतळ परिसराजवळ अचानक आग लागल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास घडली. अवघ्या काही वेळातच संपूर्ण मिनीबस आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडून पूर्णतः जळून खाक झाली. सुदैवाने या घटनेत जीवित हानी झाली नाही..वर्धा येथील 'हॅम्पीनेस क्लबचे'सदस्य मिनी ट्रॅव्हल्स (क्र. एमएच २७-००५९) ने नांदेड येथे जात होते. मिनी ट्रॅव्हल्समध्ये सुमारे १८ प्रवासी प्रवास करीत होते. भारी विमानतळाजवळ जळाल्याचा वास आल्याने चालकाने वाहन थांबविले..त्यावेळी वाहनाच्या इंजिनमध्ये आग लागल्याचे लक्षात येताच चालकांनी प्रसंगावधान राखून प्रवाशांना तातडीने खाली उतरविले..प्रवाशांनी तत्काळ वाहनाबाहेर पडत जीव वाचविला. अवघ्या काही वेळातच मिनी ट्रॅव्हल्स पूर्णता जळून खाक झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही मिनीबस वर्धा येथील अंकुश चौधरी यांची असल्याची माहिती चालकांनी दिली..आगीची माहिती मिळताच यवतमाळ अग्शिनशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत वाहनासह प्रवाशांचे सर्वसाहित्य जळून खाक झाले होते. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून, संबंधित यंत्रणांकडून पुढील तपास सुरू आहे.