Water Shortage : गंगापूर तालुक्यात पाणीटंचाईचे सावट; २२ गावांची तहान भागवताहेत २६ टँकर

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - उन्हाचा पारा वाढू लागल्याने गंगापूर तालुक्यात पाणीटंचाईची दाहकता अधिक तीव्र होत आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही शिवना नदीकाठच्या गावांसह लासूर स्टेशन परिसराला टंचाईने घेरले आहे. सध्या तालुक्यातील २२ गावांमध्ये २६ टँकरच्या ४२ फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे..'सकाळ'ने प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन पाहणी केली असता पाणीटंचाईचे भीषण वास्तव समोर आले. यंदा पावसाचे प्रमाण चांगले असतानाही पाण्याच्या साठवणुकीअभावी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच अनेक गावांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मागील वर्षी याच काळात तालुक्यात ६५ टँकर सुरू होते. यंदा टँकरांची संख्या तुलनेने कमी असली, तरी टंचाईग्रस्त गावांची संख्या चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे..कन्नड तालुक्यात झालेल्या पावसामुळे यंदा शिवना नदीला पूर आला होता. शिवना-टाकळी धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आल्याने नदी दुथडी भरून वाहिली. मात्र, तालुक्यातील बहुतांश कोल्हापूर बंधारे पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने नदीतील पाणी साठवता आले नाही. परिणामी, बंधाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या बागायती शेतीसह रब्बी पिकांना मोठा फटका बसला आहे..औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या वाळूजमध्ये यंदा प्रथमच चार टँकरच्या आठ फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. दिघी-कोळेगाव, वजनापूर, कोळघर आणि काटेपिंपळगाव येथे प्रत्येकी दोन टँकरच्या चार फेऱ्या सुरू आहेत. नागापूर, नरसापूर, वैरागड, तांदूळवाडी, उत्तरवाडी, बोलठाण, शेकटा, सुलतानाबाद, कनकुरी, खूपेश्वर, खडक नारळा, अकोली वाडगाव, जांभळा, फुलशिवराय आणि आगाठाण या १५ गावांना प्रत्येकी एक टँकरच्या दोन फेऱ्यांमधून पाणीपुरवठा केला जात आहे.प्रतापपूर वाडी, देवळी, धामोरी आणि मांडवा या गावांसाठी विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. शेंदूरवादा भागातील मांडवा येथील सार्वजनिक विहिरीचे पाणी दूषित झाल्याने प्रशासनाने खाजगी विहीर ताब्यात घेऊन पाणीपुरवठा सुरू केला आहे..पुढील चित्र अधिक बिकट....मागील वर्षी सर्वाधिक २० टँकर लासूर स्टेशन परिसरात सुरू होते. यंदा अद्याप तेथे टँकर सुरू झालेले नाहीत. मात्र, लासूर स्टेशनसह वसू, सायगाव, बुट्टेवाडगाव, भागाठाण आणि चिंचखेडा येथून सुमारे दहा टँकरची मागणी प्रशासनाकडे आली आहे. वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या आठवड्यात टँकरांची संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.कायमस्वरूपी उपायाची मागणी....शिवना काठच्या गावांतील कायमस्वरूपी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महेबूबखेडा परिसरातील कोल्हापूर बंधारे भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी पाईपलाईनद्वारे शिल्लेगाव धरणात सोडण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढून परिसरातील टंचाईवर दीर्घकालीन उपाय होऊ शकतो. तसेच शासनाचा टँकरवरील लाखो रुपयांचा खर्चही वाचू शकतो..अधिकारी पद अधिकारी काय म्हणते?....लासूर स्टेशनसह आलेल्या सर्व गावांचे टँकर प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. मंजुरी मिळताच तातडीने टँकर सुरू करण्यात येतील.- अरुण राऊत, टंचाई प्रमुख, पंचायत समिती, गंगापूरतालुक्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी माहिती संकलित केली जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, यासाठी आम्ही आवश्यक ती काळजी घेत आहोत.- सौ. कविता रवींद्र चव्हाण, सभापती, पंचायत समिती, गंगापूर.महेबूबखेडा परिसरातील कोल्हापूर बंधारे भरल्यानंतर जास्तीचे पाणी पाईपलाईनद्वारे शिल्लेगाव धरणात वळविण्यात यावे. हा प्रकल्प राबविल्यास शिवना काठच्या गावांची पाणीटंचाई कायमची दूर होईल.- सौ. सविता संतोष पा. जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य, शिल्लेगाव.