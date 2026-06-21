Kaigaon Farmers Protest: ‘पाणी आहे, पण वीज नाही!’ करपणाऱ्या पिकांच्या संतापातून शेतकरी मध्यरात्री उपकेंद्रावर धडकले; महावितरणविरोधात एल्गार

-जमील पठाणकायगाव: शेतीपंपांसाठी केवळ सहा तास वीजपुरवठा आणि त्यातही वारंवार खंडित होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे संतप्त झालेल्या कायगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी शनिवारी ( ता.20)मध्यरात्री गणेशवाडी येथील वीज उपकेंद्रावर धडक मोर्चा काढत महावितरणच्या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.महावितरणकडून यापूर्वी शेतीपंपांसाठी दररोज आठ तास वीजपुरवठा केला जात होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून हा कालावधी कमी करून केवळ सहा तासांवर आणण्यात आला आहे. त्यातही आठवड्यातून तीन ते चार दिवस विविध कारणे देत वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. उर्वरित वेळेतही तार तुटणे, वीज खांब कोसळणे, तांत्रिक बिघाड किंवा तातडीचे भारनियमन यामुळे पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे..सध्या शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता असतानाही विजेअभावी पंप बंद पडत आहेत. आधीच पावसाने दडी मारल्याने ऊस, कापूस, भाजीपाला व इतर पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक संकटासोबतच प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याने त्यांच्यात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे..या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मध्यरात्री मोठ्या संख्येने शेतकरी गणेशवाडी वीज उपकेंद्रावर एकत्र आले. “वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही वीज पुरवठा बंद ठेवतो,” असे तेथील ऑपरेटरने सांगितले. मात्र या उत्तराने शेतकऱ्यांचा संताप आणखी वाढला. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी फोन उचलला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.पूर्वीप्रमाणेच शेतीपंपांसाठी किमान आठ तास नियमित व अखंडित वीजपुरवठा सुरू करावा, वारंवार होणारे खंडित पुरवठे तातडीने थांबवावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आमदारांच्या पत्राला केराची टोपली?गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना तारीख 27/05/2026 ला पत्र पाठवून कृषीपंपांना नियमित व सुरळीत वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली होती. तसेच लोडशेडिंगचे वेळापत्रक पूर्वसूचनेसह पारदर्शकपणे जाहीर करणे, पावसाळ्यापूर्वी जीर्ण ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब, डीपी आणि तारांची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करणे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अजूनही अपुरा व खंडित वीजपुरवठा सहन करावा लागत असल्याने आमदारांच्या सूचनांकडे महावितरण प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.