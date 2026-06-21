मराठवाडा

Kaigaon Farmers Protest: ‘पाणी आहे, पण वीज नाही!’ करपणाऱ्या पिकांच्या संतापातून शेतकरी मध्यरात्री उपकेंद्रावर धडकले; महावितरणविरोधात एल्गार

Midnight protest at Ganeshwadi power substation: कायगावात शेतीपंपांना अपुरा, खंडित वीजपुरवठा; करपणाऱ्या पिकांमुळे संतप्त शेतकऱ्यांचा मध्यरात्री उपकेंद्रावर धडक मोर्चा, महावितरणविरोधात घोषणाबाजी
Electricity Shortage Sparks Farmers’ Outrage; Power Substation Gherao in Maharashtra

Electricity Shortage Sparks Farmers’ Outrage; Power Substation Gherao in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-जमील पठाण

कायगाव: शेतीपंपांसाठी केवळ सहा तास वीजपुरवठा आणि त्यातही वारंवार खंडित होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे संतप्त झालेल्या कायगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी शनिवारी ( ता.20)मध्यरात्री गणेशवाडी येथील वीज उपकेंद्रावर धडक मोर्चा काढत महावितरणच्या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

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