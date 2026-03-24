Jalna News: सरकारी बाबूंना थंड जार; सर्वसामान्यांचे हाल; विकतच्या पाण्याचा भुर्दड ; जिल्हा परिषद, समाज कल्याण, पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील स्थिती

विष्णू नाझरकर जालना: ऐन उन्हाळ्यात येथील जिल्हा परिषद, समाज कल्याण, पोलिस अधीक्षक या शासकीय कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची सोयच नाही. त्यामुळे कामानिमित्त येणाऱ्या शेकडो नागरिकांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. परिणामी अभ्यागतांना तहान भागवण्यासाठी बॉटलचे पाणी विकत घेऊन भुर्दंड सोसावा लागत आहे. दरम्यान, कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी जारचे पाणी मात्र सर्वसामान्यांची हेळसांड होत आहे. नेत्यांसह अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयातच पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत..जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व समाज कल्याण विभाग, जिल्हा सत्र न्यायालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, शहर महापालिका, तहसील, पंचायत समिती कार्यालय आदी सर्वच प्रमुख शासकीय कार्यालयाचे मुख्यालय आहे..त्यामुळे येथे विविध शासकीय कामकाजासाठी दररोज शेकडो नागरिकांची वर्दळ असते. मात्र, अनेक कार्यालयांमध्ये नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांची पाण्यासाठी मोठी गैरसोय होत आहे. बॉटलमधील विकतचे पाणी घेऊन तहान भागवावी लागत आहे..दोन ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे नुसतेच फलकजिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये पिण्यासाठी पाणीच उपलब्ध नाही. तसेच समाजकल्याण विभागात तर दोन ठिकाणी 'पिण्याचे पाणी' म्हणून फलक लावले आहे. मात्र, पाण्याची प्रत्यक्षात काहीच सोय नाही. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात देखील हीच परिस्थिती आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन वॉटर फिल्टर बसविले आहेत. यातील एक फिल्टर वर्दळीच्या ठिकाणी नसल्याने नागरिकांना दिसत नाही. महापालिकेत फिल्टरची सोय केली आहे. तहसील, पंचायत समिती कार्यालय येथे पाण्याची सुविधा आहे. मात्र पाण्याचा तुटवडा आहे..दुकानांसह हॉटेल चालकांची मनमानीशासकीय कार्यालयाच्या समोरच रस्त्यावर अवैधरीत्या दुकाने आणि हॉटेल्स थाटलेल्या आहेत. येथील कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने नागरिक दुकाने आणि हॉटेलमध्ये जातात. परंतु, तिथेही हॉटेल चालकांचा मनमानी कारभार दिसून येत आहे. काहीतरी वस्तू खरेदी केल्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना तिथे पिण्यास पाणी मिळत नाही. दरम्यान, २० रुपये खर्चून पाण्याची बॉटल घ्यावी लागते.