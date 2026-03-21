Jalna News: जालना जिल्ह्यात पाणी टंचाई टळणार; सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये मुबलक साठा

जालना: जिल्ह्यातील सात मध्यम आणि साठ लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या ४९.४२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये यंदा मुबलक पाणीसाठा असल्याने यंदा पाणी टंचाईचे संकट भेडसावणार नसल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यातील मोठ्या शहरांसह शेकडो गावांना मध्यम प्रकल्पांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच अनेक गावांचा सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरी या मध्यम प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे मध्यम प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणीसाठा असल्याने उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची झळ कमी बसते. गतवर्षी जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाल्याने सातही मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले होते. त्यामुळे सध्या या सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये तब्बल ६१.५० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे..यामध्ये तीन मध्यम प्रकल्पांत २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत, तीन मध्यम प्रकल्पांमध्ये ५१ ते ७५ टक्के आणि एका मध्यम प्रकल्पांमध्ये ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे..जिल्ह्यातील ६० लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या ४५.६४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. यापैकी चार लघु प्रकल्पांची पाणीपातळी जोत्याखाली गेली आहे. पाच लघु प्रकल्पांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत, १७ प्रकल्पांमध्ये २६ ते ५० टक्के, २९ लघु प्रकल्पांमध्ये ५१ ते ७५ टक्के, तर पाच लघु प्रकल्पांमध्ये ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या समस्या अधिक भेडसावणार नसल्याचे सुखद चित्र आहे..मध्यम प्रकल्पांची पाणी पातळीमध्यम प्रकल्प पाण्याची टक्केवारीकल्याण गिरजा (ता.जालना) ७१.२५ टक्केकल्याण मध्यम (ता.जालना) ७९.६२ टक्केअपर दुधना (ता.बदनापूर) ६५.५१ टक्केजुई मध्यम (ता.भोकरदन) ३४.८३ टक्केधामना मध्यम (ता.भोकरदन) ४६.८६ टक्केजीवरेखा मध्यम (ता.जाफराबाद) २५.२० टक्केगल्हाटी मध्यम (ता. अंबड) ६८.९७ टक्केएकूण ६१.४९ टक्के