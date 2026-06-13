Pachod Water Issue : पाणीपुरवठा योजनांचा केवळ फार्स ..! तीन योजना राबवूनही थेरगाव येथे तहान भागविण्यासाठी जिवघेणी कसरत

पाचोड - ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी विविध योजना राबविण्याचा सर्वत्र 'फार्स' सुरु असला तरी मार्चपासून सलगरित्या पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची जिवघेणी दमछाक होत असल्याचे चित्र थेरगाव (ता. पैठण) येथे पाहवयास मिळते.साडेचार हजार लोकसंख्येच्या गावांसाठी चौदा वर्षापुर्वी थेरगाव (ता. पैठण) येथे साडेबारा लाख रुपये खर्चून 'स्वजलधारा' पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. मात्र ही कुचकामी ठरत असल्याचे लक्षात येताच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत नव्याने सरकारी गायरान जमिनीवर पाणीपुरवठा विहीर खोदण्यात आली,ज्याला थेंबभर पाणी मिळाले नाही. केवळ या कोरड्या विहीरीत अभियंत्यासह ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यानी 'हातच' धुऊन घेतले..स्वजलधारा व मग्रारोहयो अंतर्गत दोन्ही विहीरी पाण्याअभावी कुचकामी ठरल्या.एवढेच नव्हे तर बारा महिन्यापूर्वी पस्तीस लाख रुपये खर्चून गावांत जलजिवन मिशन योजनेतंर्गत जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. मात्र या योजनेची 'आडातच नाही तर पोहर्यात येणार कोठून?' अशी अवस्था झाली. या जलवाहिनीत पाणी येण्यासाठी आणखी वर्षभराचा काळ अपेक्षीत आहे.शासनस्तरावर पाणीपुरवठ्याच्या नावाने योजना राबवून केवळ सरकारी यंत्रणेचे चांगभले करण्यात येत आहे. हे गाव तसे बारमाही टँकरवरच अवलंबुन असुन मागील पाच वर्षापासून अतिवृष्टीमुळे टँकरने विश्रांती घेतली होती. परंतु यंदा एप्रिलपासूनच पाणीपुरवठा विहिरींनी तळ गाठल्याने ग्रामस्थांना पंधरा दिवसाआड अर्धा तास पाणी नळाने पाणी मिळत होते. मात्र पावसाळा सुरु झाला अन् विहीरीने कायमचाच तळ गाठला..एक नव्हे अनेक योजना राबविल्या गेल्याने गावांत पिण्याचे पाणी येईल ही ग्रामस्थांची आस फोल ठरली. दिड महिन्यापूर्वी गावास पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर सुरू करण्यात आले. मात्र दिड महिन्यात कधी विज तर कधी डिझेलच्या तुटवड्यामुळे टँकरची चाके रुतून अद्याप पूर्ण गावाला पाणीच मिळाले नाही. विजेअभावी विहिरीत सोडलेले पाणी तसेच पडून राहिले.गावांला सरपंचापाठोपाठ उपसरपंच, ग्रामसेवक महिलाच लाभल्याने अन् दर दोन तीन महिन्यात ग्रामसेवक बदलत असल्याने सर्वच काम ढेपाळले. ग्रामस्थ सकाळी शेतावर जाताना सोबत बैलगाडीत ड्रम, टाक्या तर कुणी कॅन नेऊन सायंकाळी परततांना शेतातून भरून आणतात, तर शेतमजूर, भूमिहीन आपल्या सायकलींना कॅन बसवून गावाजवळून जालन्याला गेलेल्या पाईपलाईनच्या गळक्या 'व्हॉल्व' वरून पाणी आणून तहान भागवित आहे..भर पावसाळ्यात ग्रामस्थांना तहान भागविण्यासाठी जिवघेणी कसरत करावी लागत आहे. शाळकरी मुलांपासून महिलां शेतमजूरांचा पाणी आणण्यातच दिवस वायाला जातो.गावांतील अनेक महिला,मुले धुणी- भांडी 'त्या' 'व्हॉल्व' वर करीत असल्याने या 'व्हॉल्व'ला धोबी घाट म्हणुन ओळखले जावू लागले आहे.बालकांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्वजण पाणी भरण्यासाठी 'त्या' व्हॉल्ववर येत असल्याने गर्दी होऊन भांडणेही होत असल्याचे पाहवयास मिळते. पिण्याच्या पाण्याची मारामार असल्याने निम्मे ग्रामस्थ विकतचे 'जार' घेवून आपली तहान भागवित आहेत. दीड महिना उलटला तरी पाणीपुरवठा विहारीमध्ये सोडलेले टॅकरचे पाणी व विहिरीस आलेला 'सांगळा'च उपसला न गेल्याने ग्रामस्थ महिलांत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..मिनाताई मधुकर रोडगे (सरपंच) 'टँकर सुरू होऊन दिड महिना होत आला. मात्र इराण - अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊन टँकर काही दिवस उभे राहिले. त्यातच वादळी वारे होऊन अनेक ठिकाणी विजेचे खांब पडले, तारा तुटल्या. अन् तिन आठवड्यापेक्षा अधिक काळापासून शेतातील विज पूरवठा सुरळीत न झाल्याने गावांतील काही भागास अद्यापही पाणी पुरवठा झाला नाही. शासनाने गावांचा पाणीप्रश्न कायम मार्गी लावणेसाठी तातडीने जलजिवन मिशनचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.