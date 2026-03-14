Jalna Watermelon Intercrop: उसात खरबूजाचा आंतरपिक प्रयोग यशस्वी; गुंज बुद्रुकमधील तरुण शेतकऱ्याची चार लाखांची कमाई

Vishnu Kachare’s Innovative Intercropping Experiment: कुंभार पिंपळगावमधील तरुण शेतकरी विष्णू कचरे यांनी उसाच्या पिकात घेतलेल्या खरबूजाच्या आंतरपिकातून तीन महिन्यात तब्बल चार लाखांचे उत्पन्न मिळवले. योग्य नियोजन, मेहनत आणि निसर्गाची साथ यामुळे अडीच एकर क्षेत्रात त्यांनी सुमारे अडीच लाखांचा निव्वळ नफा मिळवला. ही यशोगाथा इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरली आहे.
Jalna Watermelon Intercrop

Jalna Watermelon Intercrop

कुंभार पिंपळगाव: गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून टरबूज-खरबूज पिकावर कधी बाजारभावाचा, तर कधी व्हायरसचा फटका बसत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची शेती तोट्यात जात होती. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीतही हार न मानता गुंज बुद्रुक (ता. घनसावंगी) येथील तरुण शेतकरी विष्णू कचरे यांनी उसाच्या पिकात घेतलेल्या खरबुजाच्या आंतरपिकातून अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल चार लाखांचे उत्पन्न मिळवत यशाची गोड चव चाखली आहे.

योग्य नियोजन, मेहनत आणि निसर्गाची साथ यामुळे अडीच एकर क्षेत्रात घेतलेल्या या प्रयोगातून त्यांना सुमारे अडीच लाखांचा निव्वळ नफा मिळाला आहे.

