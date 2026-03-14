Jalna Watermelon Intercrop: उसात खरबूजाचा आंतरपिक प्रयोग यशस्वी; गुंज बुद्रुकमधील तरुण शेतकऱ्याची चार लाखांची कमाई

कुंभार पिंपळगाव: गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून टरबूज-खरबूज पिकावर कधी बाजारभावाचा, तर कधी व्हायरसचा फटका बसत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची शेती तोट्यात जात होती. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीतही हार न मानता गुंज बुद्रुक (ता. घनसावंगी) येथील तरुण शेतकरी विष्णू कचरे यांनी उसाच्या पिकात घेतलेल्या खरबुजाच्या आंतरपिकातून अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल चार लाखांचे उत्पन्न मिळवत यशाची गोड चव चाखली आहे. योग्य नियोजन, मेहनत आणि निसर्गाची साथ यामुळे अडीच एकर क्षेत्रात घेतलेल्या या प्रयोगातून त्यांना सुमारे अडीच लाखांचा निव्वळ नफा मिळाला आहे..कहार समाजातील अनेक समाजबांधव बटईने शेती करून टरबूज, खरबुजाचे उत्पन्न घेतात. मात्र, दोन-तीन वर्षांपासून वातावरणातील बदल, कधी पाऊस तर कधी मातीमोल भाव यामुळे यावर्षी टरबूज, खरबुजाची लागवड घटली. त्यातच रमजान महिन्यातील उपवास आले. यामुळे टरबूज, खरबुजाला चांगली मागणी वाढली आहे..सुरवातीला २० ते २२ रुपये किलो असा भाव आला. कचरे यांनी अडीच एकर उसाच्या पिकात २४ नोव्हेंबरला आंतरपीक म्हणून खरबुजाची लागवड केली, फळेही चांगली लगडली. १९ हजार रुपये टनाने १५ टन, तर १३ हजार रुपये टनाने सहा टन असे २१ टन खरबूज विकले, तर पाच ते सहा टन खरबूज आठवडे बाजारात १५ ते २० रुपये किलोने विकले. .यातून तब्बल चार लाखांचे उत्पन्न मिळाले. यात खरबुजासाठी दीड लाख रुपये खत, औषधी, मजुरी, बियाणे व इतर खर्च गेला. तीन महिन्यांत तब्बल अडीच लाख निव्वळ नफा राहिला.."दोन ते तीन वर्षांपासून टरबूज, खरबुजात मोठे नुकसान झाले. यंदा मात्र व्हायरस न आल्याने व वातावरण चांगले असल्यामुळे पीक बहरले आहे. सुरवातीला भाव चंगला मिळाल्याने थेट मुंबईच्या बाजारात माल गेला. यामुळे अडीच एकर खरबुजातून चार लाखांचे उत्पन्न घेतले. दरम्यान, आखातातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मार्च महिन्यात मात्र टरबूज, खरबुजाचे भाव पुन्हा कोसळले आहेत. २० ते २२ रुपये किलोने विकणारे टरबूज आता पाच ते आठ रुपयांवर आले आहेत, तर खरबुजालाही आठ ते दहा रुपये भाव आहे.आतातर व्यापारीही फिरकेनात."- विष्णू कचरे, खरबूज उत्पादक, गुंज.