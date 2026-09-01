Shahajibapu Patil : ‘आम्ही उष्टे खाणारे नाही; तुमचे तुम्हाला राहू द्या’; सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा

अंतरवाली सराटी - मराठा समाज हा शेती करणारा समाज आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर शेती असली, तरी पिढ्यान्पिढ्या जमिनीचे विभाजन होत गेल्याने आज शेतीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी केली..शहाजी बापू पाटील यांनी सराटी येथे आंदोलन स्थळी भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, 'माझ्या वडिलांकडे ३५० एकर जमीन होती. आज माझ्या नावे केवळ ३५ एकर जमीन आहे. दहा एकर जमीनही पाच-दहा वर्षांत दीड एकरावर येते. अशा परिस्थितीत आमच्या पोरांनी जगायचे कसे?' असा सवाल पाटील यांनी केला..अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे आज संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली असून त्यांचे डोळे खोल गेले आहेत. त्यांची प्रकृती पाहता सरकारने आंदोलनाची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.'एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षण देण्याची तळमळ आहे; मात्र काही आडकाठ्या येत आहेत. तुम्हाला काही मिळत असेल तर ते इतरांनी अडवू नये. कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्यांना सद्बुद्धी द्यावी,' असे पाटील म्हणाले..'जेव्हा ५०-६० एकरांचे मळे होते, तेव्हा आरक्षणाची गरज नव्हती. आज परिस्थिती बदलली आहे. आता आरक्षणाची गरज आहे आणि आमची मागणी कायद्यात बसणारी आहे. आम्ही उष्टे खाणारे नाही; तुमचे तुम्हाला राहू द्या, आम्हाला आमचा हक्क द्या,' असेही शहाजीबापू पाटील यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.