मराठवाडा

Kannad News : आमच्यावर जीवापाड प्रेम करणारे दादा हरपले...; स्वाती कोल्हे यांचे अश्रू अनावर

पक्ष चांगल्या कार्यकर्त्याला कधीच सोडत नाही,' हे अजित दादांचे शब्द आजही कानात घुमत असल्याचे सांगताना स्वाती संतोष कोल्हे यांना भावना आवरता आल्या नाहीत.
swati kolhe with ajit pawar

swati kolhe with ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील आकस्मिक निधनाने संपूर्ण कन्नड तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. राजकीय क्षेत्रासह सामाजिक व सहकार क्षेत्रात अपूरणीय अशी ही हानी असून, या दुःखद घटनेने अजित पवार यांच्याशी जिव्हाळ्याचे नाते असलेल्या कार्यकर्त्यांचे मन हेलावून गेले आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
death
Kannad
Memories
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.