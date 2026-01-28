Kannad News : आमच्यावर जीवापाड प्रेम करणारे दादा हरपले...; स्वाती कोल्हे यांचे अश्रू अनावर

कन्नड - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील आकस्मिक निधनाने संपूर्ण कन्नड तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. राजकीय क्षेत्रासह सामाजिक व सहकार क्षेत्रात अपूरणीय अशी ही हानी असून, या दुःखद घटनेने अजित पवार यांच्याशी जिव्हाळ्याचे नाते असलेल्या कार्यकर्त्यांचे मन हेलावून गेले आहे..पवार कुटुंबीय व कन्नड तालुक्यातील शेतकरी तसेच संतोष कोल्हे कुटुंबीय यांचे अतूट आणि जिव्हाळ्याचे संबंध होते. 'स्वाती, संतोष... तुम्ही असेच काम करत राहा. राजकारणात मेहनत करणाऱ्या आणि जनतेशी नाळ जोडलेल्या माणसाला जनता कधीच विसरत नाही.पक्ष चांगल्या कार्यकर्त्याला कधीच सोडत नाही,' हे अजित दादांचे शब्द आजही कानात घुमत असल्याचे सांगताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष स्वाती संतोष कोल्हे यांना भावना आवरता आल्या नाहीत. 'आम्हा बहिणींवर, कार्यकर्त्यांवर जीवापाड प्रेम करणारे, मार्गदर्शन करणारे आमचे लाडके दादा आज आपल्यातून निघून गेले,' असे म्हणत त्या भावूक झाल्या..काही दिवसांपूर्वीच दादांनी महिला जिल्हाध्यक्षांची बैठक घेतली होती. पक्षाने दिलेली जबाबदारी आणि त्यासोबत संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेले उपक्रम पाहून दादांनी समाधान व्यक्त केले होते.दादांनी नियुक्त केलेल्या 'डिझाईन' नावाच्या एजन्सीने जिल्ह्यातील संघटनात्मक कामाचा सविस्तर आढावा घेतला होता. त्या अहवालावर दादांनी समाधान व्यक्त करत स्वाती कोल्हे यांचे कौतुक केले होते.."संघटन मजबूत ठेवा, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर पुढे आणा. निकाल कोणताही लागो, पण काम थांबवू नका. अपयश आले तरी खचू नका, लोक तुम्हाला नेतृत्वाची संधी दिल्याशिवाय राहणार नाहीत," असे मौलिक मार्गदर्शन दादांनी दिल्याचे त्या सांगतात..कन्नड साखर कारखान्याला दिले नवे जीवनदिवंगत रामराम अण्णा बहिरगावकर व दिवंगत बाबुरावजी औराळकर यांच्यासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शेअर्स जमा करून उभारलेला कन्नड सहकारी साखर कारखाना एका काळात अवर्षण व बँकांच्या अडचणींमुळे संकटात सापडला होता. त्या वेळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अजित पवार यांची भेट घेऊन परिस्थिती मांडली..'काळजी करू नका, कारखान्याला नवी संजीवनी देऊ,' असा शब्द देत अजित पवार यांनी हा कारखाना रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो संस्थेकडे दिला. आज या कारखान्याचा ११ वा गळीत हंगाम सुरू असून, ऊस उत्पादक शेतकरी व सभासदांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.