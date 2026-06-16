Beed News : लग्न ठरलं, बस्ता बांधला, पत्रिका छापल्या; पण 'अग्नीवीर' नवरदेवाने लग्नाआधीच केला विश्वासघात; पी़डित तरुणीची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे 'इच्छा मरणाची' मागणी

बीड - लग्नाची तारीख ठरली, अक्षतांची तयारी झाली, मंगालाष्टकांचे सूर घुमणार होते... पण ऐनवेळी नवरदेवाने असा काही रंग बदलला की, एका निष्पाप तरुणीचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. लग्न करण्याचे आमिष दाखवून एका २४ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची आणि त्यानंतर लग्नाला स्पष्ट नकार देत फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात उघडकीस आली आहे. या घटनेतील मुख्य आरोपी हा भारतीय सैन्यात अग्नीवीर म्हणून कार्यरत असलेला भरत चंद्रकांत तोंडे (रा.सोनीमोहा, ता.धारूर) हा आहे..तक्रारीनुसार, भरत तोंडे याने पीडित तरुणीसोबत लग्न करण्याचे निश्चित केले होते. पीडितेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्याने आपल्या आई-वडिलांसह नातेवाईकांनाही मध्यस्थी करायला लावले. २० डिसेंबर २०२४ रोजी तो पीडितेच्या गावी गेला आणि आई-वडिलांनी तातडीने भेटायला बोलावले आहे, असे खोटे सांगून तिला गाडीवर बसवून वडवणी जवळील एका लॉजवर घेऊन गेला.तिथे आपण लग्न करणारच आहोत असे सांगून त्याने तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने ६ मे २०२६ ही लग्नाची तारीख निश्चित करण्यात आली. लग्नाची जय्यत तयारी सुरू असताना, घराचे बांधकाम सुरू असल्याचे कारण सांगून भरतने पीडितेच्या वडिलांकडून चक्क ४ लाख रुपये उकळले..बस्ता बांधला गेला, निमंत्रण पत्रिकाही छापल्या गेल्या; मात्र २१ एप्रिल २०२६ रोजी भरतने अचानक पीडितेला फोन करून मला तुझ्याशी लग्न करायचे नाही, काय करायचे ते कर अशी उघड धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर फोन करून त्रास दिल्यास तुला जगू देणार नाही, असा धाकही दाखवला. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, हताश झालेल्या पीडितेने परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.तब्बल ५ दिवसांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात मुख्य आरोपी भरत चंद्रकांत तोंडेंसह कासाबाई तोंडे, चंद्रकांत तोंडे, शिवकन्या मुंडे, दत्ता मुंडे, पवन तोंडे, सुशेन बडे, वनिता भांगे, उत्रेश्वर घोळवे, सचिन फड आणि विकास तोंडे अशा एकूण ११ जणांविरुद्ध बीएनएस (बीएनएस) कलम ६९, ८७, ३१८(४), ३१६(२), ३५२, ३५१(२), ३५१(३) आणि ३(५) प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..मला न्याय द्या, नाहीतर इच्छा मरणाची परवानगी द्यागुन्हा दाखल होऊन महिना उलटला, तरीही राजकीय दबावापोटी परळी पोलीस आरोपींना अटक करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप पीडितेने केला आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून थकलेल्या या पीडित तरुणीने शेवटी अत्यंत उद्वेगाने ५ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मला न्याय द्या, अन्यथा इच्छा मरणाची परवानगी द्या अशी आर्त साद घातली आहे. देशाचे रक्षण करणाऱ्या एका सैनिकाने (अग्नीवीर) एका तरुणीचे आयुष्य अशा प्रकारे उद्ध्वस्त केल्यामुळे बीड जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.