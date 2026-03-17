Jalna News: हवामानाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांनी गहू व हरभऱ्याची काढणी सुरू केली

टेंभुर्णी: मुबलक पाण्यामुळे यंदा गहू आणि हरभऱ्याच्या उतारा वाढला आहे. गव्हाचा एकरी १८ ते २० तर हरभऱ्याचा १२ क्विंटलपर्यंत उतारा मिळत आहे. मात्र, वातावरण झालेला बदल आणि हवामान खात्याने वर्तवलेल्या पावसाचा अंदाजामुळे शेतामध्ये गहू, हरभरा काढण्याची लगबग सुरू झाली आहे. . सद्यःस्थितीत पीक काढणीस आलेले आहे. बहुतांश ठिकाणी गव्हाचे पीक वाळलेले आहे तर कपाशी उपटून लागवड केलेल्या गव्हाचे पीक अजून काढणीस आले नाही; परंतु हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज वर्तवलेला आहे. यामध्ये गारपीटही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांकडून पिकाचे नुकसान होऊ नये, म्हणून पीक काढण्याची लगबग सुरू झाली आहे. गव्हाचे पीक हार्वेस्टरने काढले जात आहे. याशिवाय हरभरा काढण्यासाठीही हार्वेस्टरचा उपयोग केला जात आहे.. यंदा गव्हाचे पीक उत्तम स्थितीत असून उताराही चांगला येत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी गव्हाला एकरी १६ तर हरभऱ्याला ८ क्विंटलचा उतारा होता. यंदा मात्र, मुबलक पाणी आणि धुक्याचे प्रमाण कमी असल्याने उतारा वाढला आहे. दरम्यान, हार्वेस्टरमुळे पीक काढण्यास सोपे झाले असल्याने शेतकरी हार्वेस्टर चालकांच्या पाठीमागे फिरताना दिसत आहे. एक एकर शेतासाठी २ हजार ते अडीच हजार रुपये काढणीसाठी द्यावे लागत आहे. हार्वेस्टरने गहू काढणी केल्यास शेतातही मोठ्या प्रमाणावर गहू पडतात. .याशिवाय काही भागात असलेल्या ओल्या गव्हालाही सोंगावे लागते. यामुळे काढणीनंतर शेतकऱ्यांना गव्हाला वाळवत ठेवावे लागते. दरम्यान, पावसाच्या अंदाजाने शेतकरी धास्तावला असून खरिपातील पिके घरात आणण्यासाठी परिश्रम करताना दिसत आहे. ज्वारीचा चारा जमा करून गुरांसाठी गोठ्यात साठवण्यासाठी पशुपालक सरसावले आहेत. दुभत्या जनावरांना ज्वारीचा चारा उत्तम असतो. यामुळे अनेक पशुपालक शेतातून चाऱ्याचे खरेदी करून साठवणूक करत आहे. . "सद्यःस्थितीत गहू काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून हार्वेस्टरला मोठी मागणी आहे. आपण दररोज १३ ते १४ एकर क्षेत्रावरील गव्हाची काढणी करत आहे. डिझेल दरवाढ मनुष्यबळ यामुळे यंदा काढणीचे दर दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढलेले आहेत. तसेच यंदा मालाचा उताराही चांगला आहे."- विनोद उखर्डे, हार्वेस्टर मालक