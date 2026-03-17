मराठवाडा

Jalna News: हवामानाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांनी गहू व हरभऱ्याची काढणी सुरू केली

Harvester Use Simplifies Crop Collection: हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार शेतकऱ्यांनी गहू व हरभऱ्याची काढणी सुरू केली आहे. हार्वेस्टरमुळे काढणी सुलभ झाली असून एक एकर शेतासाठी २ हजार ते २,५०० रुपये खर्च येत आहेत. यंदा गव्हाचा उतार उत्तम असून पिके गाळून वाळवावी लागतात. पशुपालक ज्वारीचा चारा गोठ्यात साठवत आहेत, तर पावसाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांमध्ये लगबग आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टेंभुर्णी: मुबलक पाण्यामुळे यंदा गहू आणि हरभऱ्याच्या उतारा वाढला आहे. गव्हाचा एकरी १८ ते २० तर हरभऱ्याचा १२ क्विंटलपर्यंत उतारा मिळत आहे. मात्र, वातावरण झालेला बदल आणि हवामान खात्याने वर्तवलेल्या पावसाचा अंदाजामुळे शेतामध्ये गहू, हरभरा काढण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
Marathwada

