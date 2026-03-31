Latur News: आवक वाढताच गव्हाच्या भावात घसरण; नळेगाव ; ज्वारी मात्र तेजीत, बाजार समितीतील चित्र

नळेगाव: कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या मोठ्या प्रमाणात गव्हाची आवक वाढली आहे. आवक वाढल्याने दरात घसरण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे गहू उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले असून, अपेक्षित दर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ज्वारीचे भाव चांगलेच वाढले आहेत. ज्वारीला मागणी वाढल्याने भावात वाढ झाल्याची सांगण्यात येते..मागील काही दिवसांपासून परिसरात गव्हाच्या काढणीला सुरवात झाली आहे. काढणी झालेला गहू विक्रीसाठी शेतकरी नळेगाव, लातूर व उदगीर बाजार समितीत आणत आहेत. गव्हाची आवक वाढल्याने सध्या बाजार समितीत दररोज मोठ्या प्रमाणात गव्हाची आवक होत आहे. सुरवातीला गव्हाचा दर्जा पाहून २ हजार २०० ते २ हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने विकला जात होता. मात्र, मागील काही दिवसांत दरात घसरण होऊन सध्या गहू २ हजार १०० ते २ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे..भावामध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यताबाजारात गव्हाची आवक वाढल्याने भावामध्ये घसरण झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना गव्हाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. भावात झालेली ही घसरण कायम राहिल्यास गहू उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, पुढील काही दिवसांत गव्हाची आवक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भावात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.."गव्हाच्या लागवडीसाठी बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यांचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत गव्हाला समाधानकारक दर मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या बाजारात दर कमी मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य दर मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात."-पांडुरंग रेड्डी, शेतकरी, नळेगाव.."गेल्या काही वर्षांत ज्वारीला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पेरा कमी केला आहे. ज्वारी कमी पाण्यावर येणारे पीक आहे; परंतु काढणीसाठी जास्त खर्च येतो. ग्रामीण भागासह शहरातील लोक ज्वारीची भाकरी खाण्याकडे वळले आहेत. यामुळे ज्वारीला भाव मिळत आहे."-रामेश्वर पाटील, शेतकरी, आनंदवाडी..रब्बी हंगामात गव्हाचा पेरा वाढलायावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हातून गेले. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात गव्हाची पेरणी केली.शेतकऱ्यांना यावर्षी गहूही समाधानकारक झाला आहे. मात्र, बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतीत झाले आहेत. गव्हाच्या दरातील घसरणीमुळे किमान आधार भावाच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.बाजारभाव कमी होत असताना शेतकऱ्यांना आधार भावाप्रमाणे दर मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे..ज्वारीला बाजारात मागणी'ज्वारीची भाकर' ही आज प्रत्येकाच्या जेवणातील विशेष 'मेन्यू' ठरला आहे. हॉटेल, लग्नसराई तसेच विविध घरगुती कार्यक्रमात 'झुणका-भाकर', 'भरीत भाकर', 'भज्जी भाकर' हा मेन्यू आवर्जून ठेवण्यात येत आहे.अनेकजण आवडीने या पदार्थांचा आस्वाद घेताना दिसून येत आहे. तसेच अनेकजण वजन नियंत्रणात राहावे यासाठी सकाळ-सायंकाळी आपल्या जेवणात भाकरीचा समावेश करतात. त्यामुळे भाकरीची चव अनेकांना भुरळ घालत असून, आरोग्यासाठीही गुणकारी ठरत आहे. सध्या बाजारात ज्वारीला प्रतिक्विंटल ४ हजार ते ५ हजार रुपये दर मिळत आहे.