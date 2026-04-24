Nilanga News : चोर धरला, पण माणुसकी आडवी आली तेव्हा...; गौरच्या शेतकऱ्याने केला रात्रभर पाहुणचार

- संगमेश्वर करंजेनिटूर (ता. निलंगा) - शेतातील सौरपंपाचे स्टार्टर रात्री चोरून नेणाऱ्या तिघांपैकी एकजण शेतकऱ्यांनी पकडला खरा, मात्र तेथे माणुसकी आडवी आली. जो पकडला तो एका पायाने दिव्यांग होता. मग शेतकऱ्याने त्या चोरट्यास घरी जेवण दिले, झोपण्याची व्यवस्था करत चक्क पाहुणचारच केला. दिवस उजाडल्यानंतर त्याच्या साथीदाराकडे चोरीस गेलेला स्टार्टर हस्तगत करण्यासाठी सोबत नेले..गौर शिवारात गुरुवारी (ता.२३) रात्री हा अनोखा प्रकार घडला. शेतकरी राजेंद्र चामे यांच्या शेतात तीन चोरटे शिरले. ही बाब लक्षात येताच चामे यांच्यासह शेतकरी हरिदास साळुंके, सोमनाथ शेळके यांनी शेतात धाव घेतली. तेव्हा स्टार्टर चोरून घेत चोरट्यांनी पळ काढला. मात्र पाठलाग करताना त्यातील एकजण त्यांच्या तावडीत सापडला. त्याला वाहनातून पोलिस ठाण्याकडे नेण्यात आले..मात्र ठाण्यात पोचेपर्यंत हा चोरटा एका पायाने दिव्यांग असल्याचे शेतकरी चामे यांच्या लक्षात आले. त्याला जयपूर फूट असल्याने अंधारात लक्षात आले होते. त्यामुळे रात्री गुन्हा नोंदविण्याऐवजी या व्यक्तीच्या साथीदाराचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून स्टार्टर हस्तगत करावे, असा विचार समोर आला..माणुसकीची भावना मनात ठेवत शेतकरी चामे यांनी या दिव्यांग व्यक्तीस गौर शिवारातील घरी नेले. बैठकीत त्याच्या जेवणाची सोय केली, तेथेच झोपण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली. रात्रभर झालेल्या या पाहुणचाराचा अनुभव घेत त्या व्यक्तीच्या डोळ्यांच्या कडाही पाणावल्या. दरम्यान, शुक्रवारी या व्यक्तीच्या साथीदाराशी शेतकरी चामे यांचा संपर्क झाला. त्या साथीदाराने लंपास केले स्टार्टर परत देण्याचे मान्य केले. दरम्यान, दिव्यांग व्यक्तीने पुढील आयुष्य प्रामाणिकपणे व्यतीत करावे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.दरम्यान, पकडलेला व्यक्ती हा अहमदपूर तालुक्यातील असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. याबाबत उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद झालेला नव्हता.