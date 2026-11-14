Kalamb News : मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी रोखणार कोण? आश्वासनांचा पाऊस नको, धरणात प्रत्यक्ष पाणी आणा! आमदार कैलास पाटील यांचा सर्वपक्षीय महाबैठकीत सवाल

कळंब - पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवावे आणि धाराशिव, बीड व लातूर जिल्ह्यांच्या हक्काचा पाणीवाटपातील हिस्सा निश्चित करावा, या मागणीसाठी मांजरा धरण,धनेगाव कॅम्प येथे आमदार कैलास पाटील यांच्याकडून आयोजित सर्वपक्षीय महाबैठकीत उपस्थित राहून मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर ठाम भूमिका मांडण्यात आली. वर्षानुवर्षे बैठका,सर्वेक्षणे आणि आश्वासनांचे गुऱ्हाळ सुरू असताना प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या वाट्याला पाणी कधी येणार, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला..धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न हा केवळ धरणे भरण्यापुरता किंवा सिंचनापुरता मर्यादित नाही. तो लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्याचा,शेतीच्या भविष्याचा आणि संपूर्ण मराठवाड्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. एकीकडे पाण्याअभावी शेती संकटात सापडत आहे,तर दुसरीकडे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जात आहे. असे असताना मराठवाड्याला तहानलेले ठेवणे हा या भागाच्या विकासातील गंभीर प्रश्न असल्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली..जायकवाडी ते मांजरा जलसाखळी प्रत्यक्षात आणा!मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार पाण्याचा न्याय्य हिस्सा निश्चित करून जायकवाडीमार्गे माजलगाव धरणात पाणी आणावे. तेथून उपसा सिंचन योजनेद्वारे कुंडलिका धरण, पुढे तांदुळवाडी धरण आणि त्यानंतर प्रवाही पद्धतीने मांजरा धरणात पाणी आणण्याची जलसाखळी साकारावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच मांजरा धरणातून एअर लिफ्टद्वारे अप्पर तेरणा धरणात पाणी पोहोचविण्याच्या प्रस्तावालाही गती देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली..हक्काच्या पाण्यात कपात मान्य नाही!धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांच्या हक्काच्या पाण्यात कोणत्याही परिस्थितीत कपात होता कामा नये. पाण्याचा हिस्सा किती, कोणत्या प्रकल्पातून किती पाणी मिळणार आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यावा. केवळ प्रकल्पांची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी निधीची तरतूद, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात आवश्यक आहे.मुख्यमंत्री मराठवाड्याची पुढील पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, अशी भूमिका मांडतात. मग आजच्या पिढीला पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागत आहे? दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देणाऱ्या सरकारने मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आजवर नेमकी कोणती ठोस पावले उचलली, याचा हिशेब जनतेला दिला पाहिजे. भाषणांनी दुष्काळ हटत नाही, घोषणांनी धरणे भरत नाहीत आणि आश्वासनांनी शेतकऱ्यांची तहान भागत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष पाणी आणावे लागते..बैठकांचा फार्स नको; कामाची तारीख जाहीर करा!या संपूर्ण जलप्रकल्पासाठी सरकारने निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी. कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून आवश्यक निधी उपलब्ध करावा, प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी. समित्या, सर्वेक्षणे, बैठका आणि आश्वासनांच्या नावाखाली मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न आणखी किती वर्षे लांबवणार? आता जनतेला आश्वासनांची नव्हे, तर निर्णयांची आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे..हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा नसून मराठवाड्याच्या हक्काचा, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एकजुटीने या प्रश्नासाठी आवाज उठविण्याची गरज आहे. यावेळी केज, कळंब तालुक्यातील अनेक गावातील व सर्वपक्षीय नेते शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.