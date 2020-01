शेतकऱ्याने का घेतला गळफास...वाचा सविस्तर 

नांदेड : सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना लोहा (ता. हदगाव) शिवारात गुरूवारी (ता. नऊ) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. लोहा (ता. हदगाव) येथील खोब्राजी लक्ष्मण टिंबे (वय ५५) यांच्या शेतावर मागील काही वर्षापासून सतत नापिकी होत होती. शेतातील उत्पन्न घटल्याने त्यांना घरगाडा चालविणे अवघड होत होते. त्यामुळे तामसा येथील एसबीआय शाखेतून कर्ज काढले. मात्र यावर्षीही शेतात नापिकी झाली. आता संसाराचा गाडा कसा हाकायचा आणि बँकेचे कर्ज कसे परत करायचे या विवंचनेत सापडलेल्या खोब्राजी टिंबे यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी त्यांनी गुरूवारी (ता. नऊ) दुपारी आपल्या शेजाऱ्याच्या शेतात जाऊन आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणाची माहिती किरण खोब्राजी टिंबे याने तामसा पोलिसांना दिली. यावरून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. तपास फौजदार श्री. जगाडे करीत आहेत. हेही वाचा - व्हिडीओ- भारताच्या बुद्ध धम्माने श्रीलंकेत सन्मानाचे जीवन विमा एजन्टला ८५ हजाराचा आॅनलाईन गंडा नांदेड : लोहा येथील स्टेट बँक आॅफ इंडिया या शाखेतून अज्ञात हॅकर्सनी चक्क आॅनलाईनद्वारे बँकेचा डाटा वापरून एका विमा एजन्टच्या बँक खात्यातून ८५ हजार रुपये काढून फसवणुक केली. हा प्रकार ता. पाच जानेवारी ते ता. १० जानेवारीच्या काळात सतरावेळा घडला. लोहा येथील विमा एजन्ट रामभाऊ काशिनाथ चन्नावार (वय ६९) यांचे स्टेट बॅक आॅफ इंडिया शाखा लोहा येथे खाते आहे. त्यांच्या खात्यातून अज्ञात बँक हॅकर्सनी बँकेचा डाटा वापरुन आॅनलाईन प्रत्येकी पाच हजार या प्रमाणे सतरा वेळा ८५ हजार रुपये काढून घेतले. बॅक खात्यातून पैसे कसे वजा होत असल्याने त्यांनी बँकेत जावून विचारणा केली. बँक अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता चक्क ८५ हजार रुपये काढल्याचे दिसून आले. शेवटी आपली फसवणुक झाली म्हणून रामभाऊ चन्नावार यांच्या फिर्यादीवरुन लोहा पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरुध्द गुनहा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक भागवत जायभाये करीत आहेत.

Web Title: Why the farmer took the plunge ... Read more