ट्रॅक्टर- दुचाकीच्या धडकेत पत्नी ठार; पती गंभीर जखमी, जिंतूर तालुक्यातील अपघात 

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : अज्ञात ट्रॅक्टरच्या धडकेत दुचाकीवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर दुचाकीस्वार गंभीर. शोभाबाई बबन राठोड ( वय ४२) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर बबन चंदू राठोड (वय ४५) दोघेही रा. पिंपळगाव काजळे तांडा (ता. जिंतूर) असे जखमीचे नाव असून त्यास परभणी येथे जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. सदरची घटना सोमवारी (ता. २९) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास शहरापासून तीन किलोमीटरवर परभणी महामार्गावर घडली. पिंपळगाव काजळे तांडा येथील बबन राठोड व त्यांची पत्नी शोभाबाई राठोड हे दोघे दुचाकीवरुन (एम एच- २२,एयु-७६६८) परभणी येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नातेवाईकांना भेटण्यासाठी जात असतांना विरुद्ध दिशेने वाळूची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने भरधाव वेगात येऊन दुचाकीला समोरुन जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील महिलेच्या डोक्याला मार लागून गंभीर जखमी झाल्याने ती जागीच ठार झाली. तर दुचाकीस्वार बबन राठोड हा देखील गंभीर अवस्थेत रस्त्यावर पडलेले होता. रस्त्यावरील पादचारी नागरिकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना कळवताच बिट हवालदार राजू गायकवाड, श्री. पौळ व शंकर हाके यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन १०८ रुग्णवाहिका बोलावून दोन्ही अपघातग्रस्ताना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. हेही वाचा - वसमतमध्ये सलग तीसऱ्या दिवशी दारुसह साडेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त डाॅ.अनीफ खान यांनी शोभाबाईस मृत घोषित केले तर बबन राठोड यांच्यावर डाॅ. खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिचारिका श्रीमती गावीत, श्रीमती देशमाने, रुग्ण कक्ष सेवक गंगाधर पालवे आदींनी प्राथमिक उपचार करुन पुढील उपचाराकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

