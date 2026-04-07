Latur News: वन्यजीवांची पाण्यासाठीची भटकंती आता थांबली; तालुक्यातील वनक्षेत्रांमधील कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे सोडले पाणी

जळकोट: वाढत्या उन्हाची तीव्रता आणि कोरडे पडत चाललेले नैसर्गिक जलस्रोत यामुळे वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. ही भटकंती रोखण्यासाठी वनपरिक्षेत्र विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वन विभागाकडून अतनूर, गव्हाण, रावणकोळा, डोंगरगाव, तिरुका या वनक्षेत्रांतील कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी सोडण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती आता थांबणार आहे..वन विभागाच्या या उपक्रमामुळे ससे, हरीण, रानडुक्कर, विविध पक्षी तसेच माकडांसारख्या वन्यजीवांच्या पाण्याच्या गरजा भागविण्यास मोठी मदत होणार आहे. तालुक्यातील वन विभागाकडून कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी सोडले जात आहे. नैसर्गिक जलस्रोत आटल्याने निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. .दरम्यान, जळकोट परिसरात पाण्याच्या शोधात गावालगत आलेल्या बिबट्याला वन विभागाने जेरबंद केले होते. शिवारातील पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी भरण्याचे काम हाती घेण्यात आले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपरिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या या पथकाने ही मोहीम राबविली. काही दुर्गम भागांत रस्ता नसल्याने टँकर पोचविण्यात अडचणी येत असल्या, तरी पर्यायी उपाययोजना केल्या जात आहेत..उन्हाळ्यात पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवी वस्तीच्या दिशेने वळतात. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता असते. हा धोका टाळण्यासाठी शासनाच्या निधीतून जंगलातच पाण्याची उपलब्धता करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या उपक्रमाचे निसर्गप्रेमी व वन्यजीव अभ्यासकांकडून स्वागत होत असून, वन विभागाच्या या 'वॉटर मॅनेजमेंट'मुळे वन्यजीवांची भटकंती कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे वनपरिमंडळ अधिकारी एम.बी. गुट्टे यांनी सांगितले.."उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी पाण्याच्या शोधत भटकंती करीत आहेत. वन विभागाकडून पशुपक्षी, वन्यप्राण्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, यासाठी जळकोट तालुक्यातील अतनूर, घोणसी, चिंचोली, डोंगरगाव, तिरुका भागांत पाणवठ्यांमध्ये टँकरने पाणी टाकून वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आहे."- एम.बी. गुट्टे, वन विभाग अधिकारी.