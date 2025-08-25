मराठवाडा

Bhoom News : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द खरा होणार का? सावंत यांना मंत्रीपदी घेणार का? धाराशिव जिल्ह्यामध्ये चर्चेला ऊत

धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये राजकारणात शिंदे व सावंत यांची भेट झाल्यानंतर विविध चर्चाला आला ऊत.
सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भूम - परंडा येथे सभेदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तानाजी सावंत यांना दिलेल्या शब्द खरा होणार का? एकनाथ शिंदे तानाजी सावंत यांना मंत्रीपदी घेणार का? माजी मंत्री आणि परंडा विधानसभेचे आमदार तानाजी सावंत यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई येथे बोलल्यानंतर दोघांमध्ये दोन तास चर्चा झाली असल्याचे दिसत आहे.

