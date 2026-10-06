Kalamb Crime : पवनचक्की तार चोरीचा पर्दाफाश; पाच जणांना अटक, ११ लाख ५३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

कळंब - येरमाळा, वाशी, तेरखेडा, इंदापूर व ढोकी परिसरातील पवनचक्कीच्या नवीन विद्युतवाहिन्यांवरील अॅल्युमिनियमच्या तारांची चोरी करणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. मांडवा शिवारात चोरीच्या तारांचे बंडल पिकअपमध्ये भरताना पाच जणांना पोलिसांनी पाठलाग करून ताब्यात घेतले.त्यांच्याकडून चोरीच्या तांब्या-अॅल्युमिनियमच्या तारा, पिकअप व दोन मोटारसायकली असा तब्बल ११ लाख ५३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक सोमवारी (ता. ५) मालमत्तेविषयक गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी पेट्रोलिंग करीत होते. त्यावेळी मांडवा शिवारात काही जण पवनचक्कीच्या नवीन विद्युत वाहिन्यांवरील तार चोरी करून त्या पिकअपमध्ये भरत असल्याची गोपनीय माहिती पथकाला मिळाली. माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने मांडवा शिवार गाठले. तेथे एक पिकअप आणि दोन मोटारसायकली उभ्या असल्याचे दिसले. पिकअपमध्ये आठ ते दहा जण चोरीच्या तारांचे बंडल भरत होते..पोलिसांची चाहूल लागताच संशयितांनी तेथून पळ काढला.पोलिसांनी पाठलाग करून त्यापैकी पाच जणांना शिताफीने पकडले.पकडण्यात आलेल्यांमध्ये शाम अजिनाथ शिंदे (वय २६, रा. मांडवा), लाला गोविंद पवार (वय २४, रा. जुनी दूध डेअरी, धाराशिव; ह.मु. मांडवा), आकाश श्रीरंग पवार (रा. वरुडा), पवन कालीदास काळे (वय २२, रा. वरुडा) आणि पिकअप चालक अंगद प्रल्हाद शिंदे (वय ३२, रा. घोसापुरी, ता. जि. बीड) यांचा समावेश आहे. यावेळी पळून गेलेल्या अन्य चौघांची नावेही पोलिसांना समजली आहेत..पवनचक्कीच्या लाईन कट करून चोरी -पोलिसांनी आरोपींकडे केलेल्या चौकशीत मांडवा येथे सापडलेल्या तारांचे बंडल तेरखेडा, इंदापूर आणि ढोकी शिवारातील पवनचक्कीच्या नवीन पोलवरील विद्युतवाहिन्या कट करून चोरून आणल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच यापूर्वी चोरी केलेल्या तारांपैकी मोठ्या प्रमाणावर तार धाराशिव येथील जाकेर निजाम शेख याला विकल्याची माहिती आकाश पवार याने दिली. त्यानंतर पोलिसांनी धाराशिव येथे जाकेर निजाम शेख याचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले..चौकशीदरम्यान त्याने आरोपींकडून चोरीच्या तारा घेतल्याचे सांगितले. या कारवाईनंतर आरोपी आणि चोरीचा माल घेणाऱ्या व्यक्तीला येरमाळा पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले. या कारवाईतून चार गुन्हे उघडकीस आले असून, पोलिसांनी तांब्याची तार, अॅल्युमिनियमची तार, पिकअप वाहन आणि दोन मोटारसायकली असा एकूण ११ लाख ५३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..नळदुर्गच्या दरोडा प्रकरणातील फरार आरोपीही जाळ्यात -दरम्यान, अटक करण्यात आलेला शाम अजिनाथ शिंदे हा नळदुर्ग पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या दरोड्याच्या गुन्ह्यात फरार आरोपी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे या कारवाईत पवनचक्की तार चोरीच्या गुन्ह्यांसोबतच फरार आरोपीही पोलिसांच्या हाती लागला आहे..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितु खोखर, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. पोलीस हवालदार विनोद जानराव, नितीन जाधवर, बबन जाधवर तसेच क्यूआरटी पथकातील आदित्य बालवाड, रितेश चारले, महेश खरात,महेबुब अरब, सुभाष चौरे, रोहित दंडनाईक, प्रकाश बोईनवाड यांच्या पथकाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.