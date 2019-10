vidhan sabha 2019 माघार घेण्यावरून भाजप इच्छुकांमध्येच जुंपली

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघात एकमेकांच्या मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी केली आहे. या बंडोबांना शांत करण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहे. औरंगाबाद पश्‍चिममधून बंडखोरी करीत अर्ज दाखल केलेले भाजपचे राजू शिंदे आणि बाळासाहेब गायकवाड यांच्यात माघार घेण्यावरून चांगलीच जुंपली आहे. "तुम्ही माघार घ्या; मला एवढा वेळ लढू द्या!' अशी मागणी शिंदे आणि गायकवाड यांनी एकमेकांकडे केली आहे. निवडणूक लढविण्यावर यावर दोघेही ठाम आहेत. त्यामुळे नेमकी माघार कोण घेणार याकडेच लक्ष लागले आहे. औरंगाबाद पश्‍चिम मतदारसंघ युतीत शिवसेनेच्या वाट्याला आहे. शिवसेनेतर्फे विद्यमान आमदार संजय शिरसाट यांना तिसऱ्यांदा संधी मिळाली आहे. यामुळे ते हॅट्रीक साधण्याची त्यांच्याकडे मोठी संधी आहे. दरम्यान, युती होणार नाही या अपेक्षेने भाजपतर्फे नगरसेवक राजू शिंदे, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड यांनी तयारी सुरु केली होती. मात्र युती झाली. जागा युतीच्या नियमाप्रमाणे शिवसेनेच्या वाट्याला गेली. युती झाल्यामुळे नाराज झालेले राजू शिंदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी शेवटच्या क्षणाला बाळासाहेब गायकवाड यांनी उमेदवारी दाखल केली.दोघांनी कार्यकर्त्यांच्या आग्रहस्तव अर्ज भरल्याचे सांगितले. असे असले तरी ही उघडपणे युतीच्या विरोधातील बंडखोरी मानली जात आहे. दरम्यान सोमवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटच्या तारीख आहे. तसेच शिवसेना-भाजपतर्फे संयुक्‍त बैठका घेत बंडखोरांची समजूत काढण्यात येत आहे. यादरम्यान राजू शिंदे आणि बाळासाहेब गायकवाड यांचे एकमेकांशी फोनवरून बोलणे झाले. यात एकमेकांनी अर्ज माघारी घेण्याची विनंती केली. मात्र दोघेही निवडणुकीत माघार घेण्यास तयार नसल्यामुळे नेमके कोण माघार घेणार हे ठरलेच नाही. या विषयी राजू शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मी निवडणुक लढविणार आहे. मी माघार घेणार नसल्याचे सांगितले. तर बाळासाहेब गायकवाड म्हणाले, की शिंदे यांच्याशी बोलणे झाले. त्यांनी अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. मीही त्यांना अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. मला ही मोठी संधी आहे, असे त्यांना सांगितले. मात्र तोडगा निघाला नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. माघार कोण घेणार यांचे चित्र सोमवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे.

