Nilanga News : बसगाडीत महिला वाहकावर हल्ला; जातिवाचक शिवीगाळ करणाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी

निलंगा : निलंगा ते उदगीर ही जनता बसगाडी उदगीर वरून निलंग्याकडे येत असताना झरी ता. निलंगा येथील थांब्यावर थांबली असता वाचकांकडून पायऱ्या वर थांबू नका..खाली पडणाल म्हणून बोलत असताना त्याच गावातील सुधाकर व्यंकटराव पाटील यांनी पडलो तर तु जबाबदार असशील म्हणत हुज्जत घालत महीला वाहकास चापटा मारत डोक्यात व हाताला मार देत जातीवाचक शिवीगाळ केली हा प्रकार शनिवारी ता. २३ रोजी सकाळी सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास घडला. सध्या चक्कर येत असल्याने संबंधित महीला वाहकाला निलंगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबतची माहिती अशी की, निलंगा ते उदगीर फेऱ्यासाठी जनता बसगाडी सूरू असून उदगीर वरून निलंग्याकडे प्रवासी घेऊन येणारी बस झरी येथील थांब्यावर थांबली असता गाडीत जवळपास ८५ प्रवाशी व शाळेचे विद्यार्थी होते तेथील काही शाळेचे विद्यार्थीही गाडीत चढत असताना महीला वाहक सविता घंटे यांनी त्याच गावातील सुधाकर व्यंकटराव पाटील हे गाडीत न चढता पायऱ्यावर थांबले असता तेथे थांबू नका वरती या म्हणून बोलत असताना खाली पडलो तर तु जबाबदार आहेस म्हणून त्यांच्या सोबत हुज्जत घालत डोक्याला, हाताला, मारहाण करत चापटा लगावल्या यावेळी काही प्रवाशांनी महीला वाहकास तावडीतून सोडवणूक करून गाडी थेट बसस्थानकात घेऊन आले. .त्यानंतर सदर वाहक यांना चक्कर व मुक्का मार लागल्याने उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत मनस्थिती ठिक नसल्यामुळे सविस्तर तक्रार दिली नाही उपचारासाठी पोलीस ठाण्यातून पत्र दिले असून रितसर तक्रार देणार असल्याचे वाहक सविता घंटे यांनी सांगितले. दरम्यान महीला वाहकासोबत असा प्रकार निंदनीय असून संबंधितावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी निलंगा एसटी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी व पोलिस निरीक्षक सुधीर सूर्यवंशी यांना भेटून केली असल्याचे सांगितले. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे..