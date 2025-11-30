मराठवाडा

Kalamb News : पतसंस्थेच्या स्वच्छतागृहात महिलेने घेतला गळफास; कारण अस्पष्ट

कळंब येथील महिला कर्मचाऱ्याने शनिवारी (ता. २९) एका पतसंस्था कार्यालयातील स्वच्छतागृहात गळफास घेत संपविले जीवन.
सकाळ वृत्तसेवा
कळंब (जि. धाराशिव) - येथील महिला कर्मचाऱ्याने शनिवारी (ता. २९) एका पतसंस्था कार्यालयातील स्वच्छतागृहात गळफास घेत संपविले जीवन श्रद्धा मारुती माने (वय ३०) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद झालेला नव्हता.

