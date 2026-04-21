Pachod News : प्रसूतीदरम्यान महिलेचा मृत्यू; पाचोड येथील खासगी रुग्णालयावर गंभीर आरोप

पाचोड - पैठण तालुक्यातील पाचोड येथे असलेल्या शिफा या खासगी रुग्णालयात प्रसुतीसाठी दाखल झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान रक्तस्त्राव होऊन मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. २१) घडली. या प्रकरणामुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून संबंधित रुग्णालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, खांदगाव (ता. पैठण) येथील सायमा अल्ताफ शेख या महिलेला प्रसुतीसाठी सोमवारी (ता.२०) पाचोड येथील शिफा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्रसुतीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव सुरू झाला. मात्र, परिस्थिती गंभीर असतानाही संबंधित डॉक्टर दांपत्याने "आम्ही सर्व व्यवस्थित करतो, ताण घेऊ नका" असे सांगत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..दरम्यान, महिलेची प्रसुती झाल्यानंतर तिची प्रकृती अधिकच खालावली. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर तिला मंगळवारी (ता.२१) पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.या घटनेप्रकरणी पाचोड पोलिसांनी वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे 'एमएलसी' नोंदवली आहे. तसेच, मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी पोलिसांत तक्रार देऊ नये यासाठी काही जणांकडून अथक प्रयत्न सुरू असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयाचे डॉक्टर दंपत्यानी रुग्णालय व औषधी दुकान बंद करून मृत महिलेच्या नातेवाईकाची समजूत काढण्यासाठी गेल्याचे समजते..दरम्यान, पाचोड परिसरात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असल्याची चर्चा असून येथे मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालये उभी राहत आहेत. अनेक डॉक्टरांकडे आवश्यक अर्हता नसतानाही मोठे रुग्णालये चालवून येथे गर्भातच कळ्या खुडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे, परंतु याकडे हेतुपुरस्सरपणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे..या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून संबंधित रुग्णालयांची चौकशी करावी व या दोषीं रुग्णालयासह अर्हता नसलेल्या बोगस व नामधारी रुग्णालयावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.याप्रकरणी पाचोड पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सपोनि सचिन पंडीत व पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते करीत आहेत.