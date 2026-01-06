मराठवाडा

Umarga Crime : अनैतिक संबंधातून प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने केला पतीचा खून

३८ वर्षीय युवकाचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना कोरेगाववाडी रस्त्यानजीक घडली.
crime

crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उमरगा - कोरेगाववाडी रस्त्यानजीक ३८ वर्षीय युवकाचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी अवघ्या बारा तासांत उमरगा पोलिसांनी खून करणाऱ्या दोन आरोपीचा शोध लावला. अनैतिक संबंधातून हा खून झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
crime
umarga
Affair News
wife and husband
Lover
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com