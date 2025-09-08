मराठवाडा

Udgir Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून महीलेवर अत्याचार; आरोपीस दोन दिवसांची पोलीस कोठडी

एका महिलेस लग्नाचे आमिष दाखवून जबरदस्तीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. याप्रकरणी उदगीर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल.
crime
crimesakal
युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर, (जि. लातुर) - एका महिलेस लग्नाचे आमिष दाखवून जबरदस्तीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. याप्रकरणी उदगीर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असुन पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयापुढे उभे केले असता न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

crime
marriage
Udgir
Arrested
Police Custody
Accused
Molestation
Woman

